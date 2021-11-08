Тренди осінь-зима 2021/2022. Експерти назвали три наймодніші дублянки сезону

Якісна та стильна дублянка стане справжньою окрасою зимового гардеробу та зігріє навіть у найсильніші холоди.

Уже найближчими днями синоптики обіцяють перші морози, і варто поспішити обзавестися стильною і модною дублянкою, яка не тільки зігріє, а й стане вигідною інвестицією, оскільки правильно підібрана, вона може залишатися актуальною кілька сезонів поспіль. Які дублянки будуть найбільш популярними в сезоні осінь-зима 2021/2022, розповіли стилісти Cosmopolitan.

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Вибираючи дублянку, варто звернути увагу на низку моментів:

Якісна дублянка не повинна бути важкою , це говорить про якість вироблення матеріалу.

, це говорить про якість вироблення матеріалу. У цій дублянці шви прострочені , а не проклеєні.

, а не проклеєні. При примірянні дублянки потрібно звертати увагу на те, щоб вона не сковувала рухів і не була тісною.

і не була тісною. Дублянка не повинна мати сильний специфічний запах .

. Під час приміряння дублянки в магазині проведіть по ній сухою серветкою. Якщо на папері залишиться слід від дублянки , краще утримайтеся від купівлі, оскільки така дублянка линятиме і залишатиме сліди на одязі та сумці.

, краще утримайтеся від купівлі, оскільки така дублянка линятиме і залишатиме сліди на одязі та сумці. Якщо внутрішня сторона дублянки оброблена хутром, потягніть трохи за ворс. Якщо вона не сиплеться, матеріали використані якісні.

Дублянка-авіатор

Мегапопулярні влітку та теплої осені куртки-авіатори настільки вписалися в гардероби модниць, що дизайнери перенесли цей тренд і на тепліший одяг, тому вкорочені дублянки в "літному" стилі – один із хітів сезону. Дублянка-пілот добре впишеться в повсякденний зимовий гардероб і однаково стильно виглядатиме як з джинсами і грубими черевиками, так і з довгими сукнями, спідницями та худі довжини максі.

Що стосується матеріалу, то однаково цікаві як вироби з натуральної шкіри з підкладкою на овчині, замші, глянсової шкіри, так і дублянки з екошкіри.

Світла дублянка-авіатор освіжить зимовий образ і зробить його жіночнішим, а також добре гармоніюватиме не тільки з повсякденним одягом, але, наприклад, і зі штанним костюмом.

Ті, хто люблять практичніші речі, можуть зупинитися на дублянці темного кольору, починаючи від темно-синього, темно-коричневого та закінчуючи чорним кольором. На контрасті з овчинною підкладкою такі моделі виглядають досить цікаво.

Особливий шик сезону – дублянки-авіатори з обробкою з песця, кролика та іншого хутра.

Подовжена дублянка

Дублянка довжини міді чи максі зі шкіри чи екошкіри – чудова альтернатива шубі. Вона більш практична, оскільки матеріал дублянки менш схильний до зношування і не промокає, а також дозволяє комбінувати її як з діловим ансамблем (штанні костюми, строгі спідниці та високі чоботи), так і носити її з джинсами, грубими черевиками і мініспідницями. Як аксесуари до таких дублянок добре підійдуть контрастні шарфи, фактурні рукавички та сумки із замші або тисненої шкіри.

На думку стилістів, хітом сезону є двобортна темно-сіра дублянка з англійським коміром і підкладкою в тон

Тим, хто любить класику та мінімалізм, варто звернути увагу на дублянку в скандинавському стилі з підкладкою з овчини.

Дублянка оверсайз

Дублянка оверсайз ідеально підійде для тих, хто любить багатошаровість в одязі і не може відмовитися від об'ємних светрів. Дублянка-косуха або дублянка-авіатор, короткі та довгі моделі, зі шкіри, замші та екошкіри, глянсові та звичайні – цього сезону вибір дуже великий.

Дублянки оверсайз чудово виглядають у парі з грубими черевиками на товстій підошві. Щоб збалансувати образ, варто надіти світлі штани чи джинси, а шарф та шапку підібрати гладкі за фактурою.

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