Кеті Голмс показала, з чим поєднувати біле пальто в холодну погоду

Голлівудські знаменитості часто з'являються на вулиці у світлих пальтах, задаючи тренди.

Незважаючи на "непрактичний" колір, біле пальто залишається в тренді сезону, який задають голлівудські знаменитості, пише Elle.

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Так, папараці помітили колишню дружину Тома Круза Кеті Голмс, яка прогулювалася Нью-Йорком у розкішному пальті оверсайз молочного кольору, довжиною нижче коліна з великими накладними кишенями. Незважаючи на те, що такий верхній одяг схильний до забруднення набагато більше, ніж ті, що мають темніші відтінки, аутфіт із ним має не тільки елегантний вигляд, але й надає образу деякої аристократичності.

[ + – ] Кеті Голмс на прогулянці з друзями в Нью-Йорку Фото: Backgrid

Образ вона доповнила класичними синіми джинсами та шкіряними лоферами з квадратним миском. У руках вона тримала коричневу шкіряну сумку-шопер, дуже популярний зараз аксесуар.

Раніше в любові до білих пальт були помічені Меган Маркл і Анджеліна Джолі, які обирали верхній одяг такого чи кремового кольору. А Сара Джесіка Паркер на зйомках продовження "Сексу і міста" показала яскравий образ із білим пальтом для наступної весни, давши зрозуміти, що цей тренд нікуди не подінеться і після зими.

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