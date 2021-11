Модні тренди 2022. Сара Джессіка Паркер показала, з чим носити біле пальто наступної весни

Поєднання білого вбрання з чорними взуттям і сумкою має актуальний вигляд у будь-якому сезоні, і наступна весна не стане винятком.

Американська актриса Сара Джессіка Паркер, виконавиця ролі Керрі Бредшоу в серіалі "Секс і місто" та його продовженні під назвою And Just Like That, постійно перебуває під пильною увагою папарації та задає модні тренди.

Так, за кілька тижнів до прем'єри перезапуску культового проекту Сара з'явилася на зйомках у Нью-Йорку в стильному образі, який стане одним із хітів наступної весни. На ній було біле кашемірове пальто вільного крою довжиною трохи нижче коліна, яке вона накинула поверх білої сукні, що застібається на гудзики на грудях. Образ доповнили чорна з металевими заклепками сумка-мішок, витончені чорні човники та непомітна прикраса на шиї. Волосся Паркер було розпущене та завите в легкі локони.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер продемонструвала класичне поєднання чорного та білого Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що багато хто вважає такий колір верхнього одягу непрактичним, він має дуже ефектний вигляд, надаючи образу шляхетності та шику.

Раніше Сара Джессіка Паркер прогулялася вулицями в блакитній сукні-жакеті, і багато модниць вже відзначили собі її як обов'язкову для покупки при формуванні гардеробу на наступний сезон.

Нагадаємо, актриса знялася для британського Vogue у вбраннях від кутюр і розповіла про те, що їй часто доводиться стикатися з критикою в мережі. Користувачі засуджують її та її колег по майданчику за зовнішній вигляд, оскільки вважають, що вони мають надто старий вигляд. На це Сара відповідає, що вона не може зупинити старіння, а жінки за 50 – такі ж живі, чутливі та сексуальні, як і молодші.