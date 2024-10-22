Сара Джессіка Паркер у стильній вечірній сукні вийшла у світ (фото)

До знаменитості приєдналися її колеги із серіалу "Секс і місто". Втім, Кім Кетролл з ними не було.

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Американська акторка Сара Джессіка Паркер вийшла у світ у розкішній вечірній сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася в мереживній чорній сукні з глибоким вирізом на церемонії вручення премії God's Love We Deliver Golden Heart у Нью-Йорку.

Джессіка Паркер поєднала своє вбрання зі зморщеною шаллю з прозорими мереживними рукавами, що оголюють шкіру. Сукня була підперезана поясом, що підкреслював її тонку талію.

Вона вийшла на чорних високих підборах із відкритим носом і несла маленьку блискучу сріблясту сумочку. Довге блискуче світле волосся акторки було акуратно зібрано в зачіску, яка складалася з тугого низького пучка.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

До Паркер, яка була нагороджена премією Майкла Корса за видатну благодійність, приєдналися колеги із серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Зі свого боку, Девіс одягла чорну сукню без рукавів з V-подібним вирізом і довгою плісированою спідницею.

Крістін Девіс Фото: Getty Images

Тим часом Синтія Ніксон зʼявилася в сукні з тваринним принтом та сірому блейзері. Вона додала до образу клатч та низькі туфлі.

Синтія Ніксон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер провела час з родиною.

Також Фокус писав про дебют Сари Джессіки Паркер на театральній сцені.