Сара Джессика Паркер в стильном вечернем платье вышла в свет (фото)

К знаменитости присоединились ее коллеги из сериала "Секс в большом городе". Впрочем, Ким Кэтролл с ними не было.

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Американская актриса Сара Джессика Паркер вышла в свет в роскошном вечернем платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась в кружевном черном платье с глубоким вырезом на церемонии вручения премии God's Love We Deliver Golden Heart в Нью-Йорке.

Джессика Паркер сочетала свой наряд со сморщенной шалью с прозрачными кружевными рукавами, обнажающими кожу. Платье было подпоясано поясом, подчеркивающим ее тонкую талию.

Она вышла на черных высоких каблуках с открытым носом и несла маленькую блестящую серебристую сумочку. Длинные блестящие светлые волосы актрисы были аккуратно собраны в прическу, которая состояла из тугого низкого пучка.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

К Паркер, которая была награждена премией Майкла Корса за выдающуюся благотворительность, присоединились коллеги по сериалу "Секс в большом городе" Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

В свою очередь, Дэвис надела черное платье без рукавов с V-образным вырезом и длинной плиссированной юбкой.

Кристин Дэвис Фото: Getty Images

Тем временем Синтия Никсон появилась в платье с животным принтом и сером блейзере. Она добавила к образу клатч и низкие туфли.

Синтия Никсон Фото: Getty Images

Напомним, Сара Джессика Паркер провела время с семьей.

Также Фокус писал о дебюте Сары Джессики Паркер на театральной сцене.