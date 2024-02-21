Сара Джессика Паркер провела время с семьей на природе (фото)
Звезда экрана и ее муж Мэттью Бродерик стали родителями троих детей — 21-летнего Джеймса и 14-летних дочерей-близняшек. Пара состоит в браке с 1997 года.
Американская актриса Сара Джессика Паркер провела время на природе со своим мужем Мэттью Бродериком и их сыном Джеймсом. Семейными кадрами наследник звезды сериала "Секс в большом городе" делится в Instagram.
21-летний Джеймс предстал на одном из фото с отцом, позируя в фиолетовом свитере и светлых брюках. Между тем Бродерик выбрал для почти весенней прогулки темно-синюю рубашку и джинсы. Свой образ муж Сары Джессики Паркер дополнил очками.
На другом снимке Сара и ее возлюбленный, с которым они женаты с 1997 года, позировали вместе на фоне зеленой лужайки.
"Ты точно Паркер", "Они такие замечательные", "Ты уже такой взрослый", "Фиолетовый джемпер очень стильный", — реагируют на новую публикацию подписчики сына Сары Джессики Паркер.
Кроме Джеймса, звездные супруги также воспитывают дочерей-близняшек, Мэрион Лорету Элуэл и Табиту Ходж, которых родила суррогатная мать. Сейчас наследницам Сары Джессики Паркер по 14 лет.
Звездная семья довольно редко делится семейными кадрами, желая сохранять свою приватность.
Напомним, Сара Джессика Паркер посетила вечеринку в бархатном платье.
Также Фокус писал о продаже культового наряда Сары Джессики Паркер на аукционе.