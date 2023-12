Культовый наряд Сары Джессики Паркер из "Секса в большом городе" продадут на аукционе

С молотка пустят ее пачку, которую художник по костюмам Патриция Филд нашла в секонд-хенде и купила за пять долларов.

Пачка Сары Джессики Паркер в которой ее героиня Кэрри Брэдшоу гуляла в титрах "Секса в большом городе", платья от Ким Кардашьян и многое другое будет выставлено на торги на аукционе Julien's Auctions. Ранее с молотка пустили наряды принцессы Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что пачка будет стоить от 8000 до 12 000 долларов, как и культовое платье Джона Гальяно, созданное им для бренда Dior с газетным принтом.

Сара Джессика Паркер в платье от Гальяно Фото: HBO

Также на аукционе продадут платья Ким Кардашьян, которые она носила на различных мероприятиях в 2014 году.

Аукцион, получивший название "Неудержимые: фирменные стили культовых женщин в моде", выставит на продажу также наряды принцессы Дианы и Грейс Келли.

Примечательно, но трехъярусная пачка, в которой Сара Джессика Паркер гуляет в заставке к сериалу НВО, а потом появляется в фильме-сиквеле, была найдена в пятидолларовой корзине в секонд-хенде художником по костюмам Патрицией Филд.

Титры НВО

Первоначально, Кэрри Бредшоу должна была появиться в заставке в платье от Marc Jacobs из весенней коллекции 1998 года, которое носила на подиуме Кейт Мосс, но Филдс хотел чего-то оригинального.

В итоге пачка стала культовой и модницы по всему миру начали носить простые майки и футболки с пышными юбками-пачками, или как еще называют "юбками-туту".

Пачку оценили от 8000 до 12 000 долларов.

Фото: HBO

Еще одно фирменное платье от SATC — платье Джона Гальяно для Christian Dior из шелкового шифона с газетным принтом без бретелек и с асимметричным оборчатым подолом по подолу оценивают в такую же сумму. Но, учитывая его культовый статус, оно может стоить и дороже.

В этом платье Кэрри встречалась с женой мистера Бига (Крис Нот) Наташей (Бриджит Мойнахан).

Наряды Ким Кардашьян – это ее платья, тренчи и пальто, которые она носила в 2014 году. И в которых появлялась в разных эпизодах популярного шоу "Keeping Up With the Kardashians".

Также продадут золотой тренч Burburry London, который носила Уитни Хьюстон в 2008 году. Ожидается, что его стоимость составит от 3 до 4 тысяч долларов.

Будет продано и очаровательное платье Одри Хепберн от Yves Saint Laurent Rive Gauche, которое она надевала на крестины своего сына Луки в 1970 году. Оно, как ожидается, будет стоить от 10 до 20 тысяч долларов.

Белый лаковый кожаный тренч Леди Гаги от грузинского дизайнера Тамуны Ингоровка, который она продемонстрировала в своем Instagram в 2018 году, оценивается в 3–4 тысячи долларов.

Аукцион состоится 11 января.

Напомним, ранее стало известно, что на аукционе продадут наряды Элизабет Тейлор. В том числе и роскошное платье, в котором она получала свой первый "Оскар". Все эти сокровища хранились в семье бывшего телохранителя Элизабет и Ричарда Бертона.