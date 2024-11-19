Маленькая деталь, которую не заметили, испортила свадебные фото за тысячи долларов (видео)

Джазмин Томпсон пережила неожиданное разочарование после того, как обнаружила неподходящий аксессуар на запястье. В конечном итоге девушке пришлось заплатить 2 500 долларов за редактирование фото.

Джазмин Томпсон потратила тысячи долларов на свадебные фото, но по ее словам, одна маленькая деталь все иcпортилa. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина пережила неожиданное разочарование после того, как обнаружила черную резинку для волос на запястье на своих свадебных фотографиях. Снимки, за которые она заплатила несколько тысяч долларов, запечатлели момент, когда она и ее муж выглядели идеально: Джазмин в белом платье без бретелек, ее муж — в классическом черном костюме с красным галстуком. Однако небольшая резинка на ее запястье, хотя и предназначенная для удобства, стала неуместным аксессуаром, портя элегантность фотографий.

"Когда ты тратишь тысячи долларов на свадебные фотографии, а потом понимаешь…", — подписала она свой ролик и показала серию романтичных фотографий, на которых видна резинка.

Ее публикация быстро распространилась в сети, и пользователи начали обсуждать, почему фотограф не заметил и не указал на это.

Заметив резинку на руке, девушка заплатила 2 500 долларов за редактирование фотографий Фото: TikTok

Джазмин рассказала, что поначалу была очень раздосадована тем, что никто, включая фотографа, не обратил ее внимания на резинку. В конечном итоге ей пришлось заплатить 2 500 долларов за редактирование фотографий. Несмотря на это, теперь она способна посмеяться над ситуацией.

"Сейчас это просто смешно, но я бы хотела, чтобы кто-то предупредил меня об этом раньше", — сказала она.

Хотя этот небольшой аксессуар и стал причиной разочарования, история Джазмин продолжает собирать тысячи просмотров и комментариев, ведь ее случай многим напомнил о похожих мелочах, которые могут омрачить значимые моменты. В комментариях мнения пользователей разделились. Одни сочувствовали Джазмин и упрекали фотографа за недосмотр, предполагая, что профессионал должен был заметить такой элемент и предложить его убрать. Другие комментаторы, наоборот, считали, что ответственность за такие мелочи лежит на самой невесте, и не видели причины обвинять фотографа.

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