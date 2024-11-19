Маленька деталь, яку не помітили, зіпсувала весільні фото за тисячі доларів (відео)

Джазмін Томпсон пережила несподіване розчарування після того, як виявила невідповідний аксесуар на зап'ясті. Зрештою дівчині довелося заплатити 2 500 доларів за редагування фото.

Джазмін Томпсон витратила тисячі доларів на весільні фото, але за її словами, одна маленька деталь все зіпсувала. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка пережила несподіване розчарування після того, як виявила чорну гумку для волосся на зап'ясті на своїх весільних фотографіях. Знімки, за які вона заплатила кілька тисяч доларів, закарбували момент, коли вона та її чоловік мали ідеальний вигляд: Джазмін у білій сукні без бретелей, її чоловік — у класичному чорному костюмі з червоною краваткою. Однак невелика гумка на її зап'ясті, хоча й призначена для зручності, стала недоречним аксесуаром, псуючи елегантність фотографій.

"Коли ти витрачаєш тисячі доларів на весільні фотографії, а потім розумієш...", — підписала вона свій ролик і показала серію романтичних фотографій, на яких видно гумку.

Її публікація швидко поширилася в мережі, і користувачі почали обговорювати, чому фотограф не помітив і не вказав на це.

Помітивши гумку на руці, дівчина заплатила 2 500 доларів за редагування фотографій Фото: TikTok

Джазмін розповіла, що спочатку була дуже засмучена тим, що ніхто, включно з фотографом, не звернув її уваги на гумку. Зрештою їй довелося заплатити 2 500 доларів за редагування фотографій. Попри це, тепер вона здатна посміятися над ситуацією.

"Зараз це просто смішно, але я б хотіла, щоб хтось попередив мене про це раніше", — сказала вона.

Хоча цей невеличкий аксесуар і став причиною розчарування, історія Джазмін продовжує збирати тисячі переглядів і коментарів, адже її випадок багатьом нагадав про схожі дрібниці, які можуть затьмарити значущі моменти. У коментарях думки користувачів розділилися. Одні співчували Джазмін і дорікали фотографу за недогляд, припускаючи, що професіонал мав би помітити такий елемент і запропонувати його прибрати. Інші коментатори, навпаки, вважали, що відповідальність за такі дрібниці лежить на самій нареченій, і не бачили причини звинувачувати фотографа.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.