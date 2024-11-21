Мужчина, купивший за 6,2 млн долларов банан, приклеенный скотчем к стене, собирается его съесть

Криптовалютный инвестор Джастин Сан стал обладателем странного произведения искусства на аукционе Sotheby's 20 ноября.

Криптовалютный предприниматель Джастин Сан потратил более 6 миллионов долларов на банан, приклеенный скотчем к стене — это произведение искусства под названием "Комедиант", созданное итальянским художником и сатириком Маурицио Каттеланом. И теперь Сан собирается съесть свой очень дорогой банан. Об этом пишет NBC news.

Знаменитый банан Маурицио Каттелана

После битвы с шестью другими участниками за произведение искусства на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в среду, Сан — основатель криптовалюты TRON —заплатил за банан криптовалютой.

"Я верю, что эта работа вызовет еще больше размышлений и обсуждений в будущем и станет частью истории. Для меня большая честь быть гордым обладателем этой знаковой работы, и я с нетерпением жду, когда она вызовет еще больше вдохновения и окажет влияние на любителей искусства по всему миру", — сказал Сан в своем заявлении на X.

И миллиардер планирует съесть свои многомиллионные инвестиции.

"В ближайшие дни я лично съем банан в рамках этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре", — сказал он.

Джастин Сан и его банан

Однако перекус Сана не изменит стоимость его инвестиций. Его покупка за 6,2 млн долларов принесла ему рулон клейкой ленты, инструкции о том, как правильно "установить" банан и, что самое важное, сертификат подлинности, гарантирующий, что произведение искусства, воспроизведенное Саном, является оригинальной работой Каттелана.

Банан, который он собирался съесть в ближайшее время, не был включен в его выигрыш, поскольку этот фрукт имеет тенденцию быстро портиться. Но ценность произведения искусства заключается не в самом банане — она вытекает из сертификата, сопровождающего покупку.

"Когда вы покупаете "Комедианта" Каттелана, вы покупаете не сам банан, а сертификат подлинности, который дает владельцу разрешение и полномочия воспроизводить этот банан и клейкую ленту на своей стене как оригинальное произведение искусства Маурицио Каттелана", — рассказал агентству Associated Press Дэвид Гальперин, глава отдела современного искусства Sotheby's.

Для такого фанатика криптовалют, как Сан, сходство произведения искусства с NFT, вероятно, не осталось незамеченным.

"Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества", — сказал он.

"Комедиант" дебютировал на Art Basel Miami в 2019 году , где его цена составила $120 000. Изображение банана, приклеенного скотчем к стене, стало вирусным в социальных сетях и привлекло столько толп, что произведение искусства пришлось снять.

Было создано и продано три "Комедианта", одно из которых попало в коллекцию Гуггенхайма благодаря анонимному жертвователю, а два других были куплены анонимами.

Напомним, Фокус писал о банане Каттелана и о том, чем он так ценен в мире искусства.