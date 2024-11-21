Чоловік, який купив за 6,2 млн доларів банан, приклеєний скотчем до стіни, збирається його з'їсти

Криптовалютний інвестор Джастін Сан став володарем дивного твору мистецтва на аукціоні Sotheby's 20 листопада.

Криптовалютний підприємець Джастін Сан витратив понад 6 мільйонів доларів на банан, приклеєний скотчем до стіни — це витвір мистецтва під назвою "Комедіант", створений італійським художником і сатириком Мауріціо Каттеланом. І тепер Сан збирається з'їсти свій дуже дорогий банан. Про це пише NBC news.

Знаменитий банан Мауріціо Каттелана

Після битви з шістьма іншими учасниками за витвір мистецтва на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку в середу, Сан — засновник криптовалюти TRON — заплатив за банан криптовалютою.

"Я вірю, що ця робота викличе ще більше роздумів і обговорень у майбутньому і стане частиною історії. Для мене велика честь бути гордим володарем цієї знакової роботи, і я з нетерпінням чекаю, коли вона викличе ще більше натхнення і вплине на любителів мистецтва по всьому світу", — сказав Сан у своїй заяві на X.

І мільярдер планує з'їсти свої багатомільйонні інвестиції.

"Найближчими днями я особисто з'їм банан у рамках цього унікального мистецького досвіду, віддаючи данину поваги його місцю як в історії мистецтва, так і в популярній культурі", — сказав він.

Джастін Сан і його банан

Однак перекус Сана не змінить вартості його інвестицій. Його купівля за 6,2 млн доларів принесла йому рулон клейкої стрічки, інструкції про те, як правильно "встановити" банан, і, що найважливіше, сертифікат автентичності, який гарантує, що витвір мистецтва, відтворений Саном, є оригінальною роботою Каттелана.

Банан, який він збирався з'їсти найближчим часом, не був включений до його виграшу, оскільки цей фрукт має тенденцію швидко псуватися. Але цінність витвору мистецтва полягає не в самому банані — вона випливає з сертифіката, що супроводжує покупку.

"Коли ви купуєте "Комедіанта" Каттелана, ви купуєте не сам банан, а сертифікат автентичності, який надає власнику дозвіл і повноваження відтворювати цей банан і клейку стрічку на своїй стіні як оригінальний витвір мистецтва Мауріціо Каттелана", — розповів агентству Associated Press Девід Гальперін, голова відділу сучасного мистецтва Sotheby's.

Для такого фанатика криптовалют, як Сан, схожість твору мистецтва з NFT, ймовірно, не залишилася непоміченою.

"Це не просто витвір мистецтва; це культурний феномен, який об'єднує світи мистецтва, мемів і криптовалютної спільноти", — сказав він.

"Комедіант" дебютував на Art Basel Miami у 2019 році, де його ціна склала $120 000. Зображення банана, приклеєного скотчем до стіни, стало вірусним у соціальних мережах і привернуло стільки натовпів, що витвір мистецтва довелося зняти.

Було створено і продано три "Комедіанти", одне з яких потрапило до колекції Гуггенгайма завдяки анонімному жертводавцю, а два інших були куплені анонімами.

Нагадаємо, Фокус писав про банан Каттелана і про те, чим він такий цінний у світі мистецтва.