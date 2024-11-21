Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6 млн: что он означает и в чем ценность

Предварительная стоимость резонансной инсталляции Маурицио Каттелана из Италии составляла от 1 до 1,5 миллиона долларов, однако произведение удалось продать значительно дороже.

Инсталляция под названием "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана, чей дебют на ярмарке Art Basel в декабре 2019 года покорил весь мир, снова попала в заголовки мировой прессы.

Приклеенный скотчем к стене банан, который в свое время спровоцировал грандиозный скандал, взбудоражил воображение аудитории и перевернул само представление о современном искусстве, на днях продали на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов.

Предварительная стоимость лота составляла от 1 до 1,5 миллиона долларов, однако произведение удалось продать значительно дороже. Сообщается, что покупателем стал Джастин Сан — китайский коллекционер и основатель блокчейн-платформы Tron.

Новый владелец назвал приобретенную работу не просто произведением искусства, а культурным феноменом. Он также пообещал съесть фрукт и подчеркнул, что это будет частью уникального опыта.

Банан Каттелана: в чем суть

Инсталляция "Комедиант" Маурицио Каттелана состоит из банана, прикрепленного к стене наискосок серым строительным скотчем на высоте 160 сантиметров от пола.

По словам искусствоведов, этот объект относится к редкому виду экспонатов, которые не нуждаются в представлении и объяснении. Интересно, что банан даже попал на обложку The New York Post, разделив мнения зрителей и критиков. Инсталляция стала вирусной сенсацией, собрав рекордную аудиторию зрителей и заполонив социальные сети.

Каттелан как художник побуждает мир пересмотреть то, что мы определяем как искусство, а также провести инвентаризацию ценностей, которые мы ищем в нем. Маурицио известен другими смелыми работами, такими как золотой унитаз и скульптура папы, сбитого метеоритом.

Напомним, ранее Фокус писал, что 2-летнему мальчику Лорану Шварцу, которого называют "маленьким Пикассо", предложили 250 тысяч фунтов стерлингов (13,6 млн грн) за полотно. Ранее около 30 его красочных работ продали коллекционерам по цене от 8 до 12 тысяч фунтов стерлингов (от 434 до 652 тыс. грн) за каждую.

А вот самая богатая женщина Австралии Джина Ринегарт оказалась недовольна картиной художника Винсента Наматижиры, на которой изображен ее портрет. Женщина обратилась к директору выставки с просьбой убрать работу.