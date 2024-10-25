Обмотанный скотчем банан будет продан на аукционе Sotheby's за 1 миллион долларов

Издание сообщает, что победитель торгов получит сертификат подлинности, рулон клейкой ленты и банан, что поможет немного сэкономить будущему владельцу инсталляции.

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Работу итальянский художник Маурицио Каттелан под названием "Комик" с бананом, приклеенным к стене скотчем, будет выставлен на продажу на аукционе Sotheby's в ноябре 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Когда художник Маурицио Каттелан приклеил скотчем свежий банан к стене на выставке Art Basel Miami Beach в 2019 году, это сначала вызвало возмущение. Позже инсталляция была убрана: через несколько дней она стала предметом мемов и подделок. О ней много писали и говорили, а один человек даже съел инсталляцию.

Инсталляция была сделана в трех экземплярах. Один вариант был передан в музей Соломона Гуггенхайма (США), два других находятся в частной собственности.

Через пять лет одну из работ, находящуюся в частной собственности, решили продать. Ее цена составляет от 1 до 1,5 миллиона долларов.

"Мы имеем дело не только с одним из самых важных и значительных произведений искусства, которые когда-либо создавал (Каттелан). Это действительно одно из самых обсуждаемых произведений века", — рассказал глава отдела современного искусства Sotheby's Дэвид Галперин.

Тот, кто приобретет работу, получит сертификат подлинности. Он дает право на демонстрацию произведения искусства и включает подробные инструкции по его демонстрации. В качестве дополнительного бонуса победитель торгов получит рулон клейкой ленты и банан — "это поможет сэкономить покупателю при походе в супермаркет".

"Банан и клейкую ленту можно заменить при необходимости", — отмечает Гальперин.

Напомним, 19 октября стало известно, что в ноябре на аукционе Sotheby's в Лондоне будет выставлен на аукцион портрет Алана Тьюринга. Он нарисован первым в мире человекоподобным роботом-художницей Ai-Da.

Через несколько дней, 23 октября, стало известно, что в США на аукцион Bring a Trailer выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар принадлежал звездному актеру Николасу Кейджу.