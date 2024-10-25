Обмотаний скотчем банан буде проданий на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон доларів

Видання повідомляє, що переможець торгів отримає сертифікат справжності, рулон клейкої стрічки та банан, що допоможе трохи заощадити майбутньому власнику інсталяції.

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Роботу італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комік" з бананом, приклеєним до стіни скотчем, буде виставлено на продаж на аукціоні Sotheby's у листопаді 2024 року. Про це пише Bloomberg.

Коли художник Мауріціо Каттелан приклеїв скотчем свіжий банан до стіни на виставці Art Basel Miami Beach у 2019 році, це спочатку викликало обурення. Пізніше інсталяція була прибрана: через декілька днів вона стала предметом мемів та підробок. Про неї багато писали та говорили, а одна людина навіть з'їла інсталяцію.

Інсталяція була зроблена у трьох екземплярах. Один варіант був переданий до музею Соломона Ґуґґенгайма (США), два інших знаходяться у приватній власності.

Через п'ять років одну з робіт, що знаходиться в приватній власності, вирішили продати. Її ціна становить від 1 до 1,5 мільйона доларів.

"Ми маємо справу не тільки з одним із найважливіших і значних творів мистецтва, які коли-небудь створював (Каттелан). Це справді один із найбільш обговорюваних творів століття", — розповів голова відділу сучасного мистецтва Sotheby's Девід Галперін.

Той, хто придбає роботу, отримає сертифікат справжності. Він дає право на демонстрацію твору мистецтва та включає докладні інструкції з його демонстрації. Як додатковий бонус переможець торгів отримає рулон клейкої стрічки та банан — "це допоможе заощадити покупцю під час походу до супермаркету".

"Банан і клейку стрічку можна замінити за потреби", — зазначає Галперін.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що у листопаді на аукціоні Sotheby's у Лондоні буде виставлено портрет Алана Тюрінга. Він намальований першим у світі людиноподібним роботом-художницею Ai-Da.

Через декілька днів, 23 жовтня, стало відомо, що у США на аукціон Bring a Trailer виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року. Спорткар належав зірковому актору Ніколасу Кейджу.