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Авто

На аукціон виставили потужний вінтажний спорткар Ніколаса Кейджа (фото)

1969 Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа
Фото: Bring a Trailer | Chevrolet Corvette 1969 року належав Ніколасу Кейджу

Chevrolet Corvette Ніколаса Кейджа оснащений 7,0-літровим 390-сильним V8. Він здатен розігнатися до сотні за 6 с та розвинути 230 км/год.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року. Спорткар належав зірковому актору Ніколасу Кейджу. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette, Ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
Актор проїхав на Corvette 32 тис. км
Фото: Bring a Trailer

Ніколас Кейдж є відомим автоколекціонером. Зірка фільмів "Викрасти за 60 секунд" та "Покидаючи Лас-Вегас" у різні роки володів Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ останнього шаха Ірану, 425-сильним Plymouth Barracuda Hemi 1970 року, а також кількома Bugatti та Ferrari.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
У салоні авто замінили оздоблення
Фото: Bring a Trailer

Цим Chevrolet Corvette Stingray актор володів до 2021 року і доволі активно його експлуатував – наїздив на ньому 32 тис. км. Ніколас Кейдж перефарбував авто та замінив внутрішнє оздоблення, яке зносилося.

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Спорткар викупив авто дилер, який недавно замінив гальмівну систему Chevrolet Corvette, вихлоп та магнітолу, а також відремонтував карбюратор та кондиціонер.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Ніколас Кейдж, авто Ніколаса Кейджа Fullscreen
Під капотом встановлено 390-сильний V8
Фото: Bring a Trailer

Авто Ніколаса Кейджа оснащене великим 7,0-літровим V8 потужністю 390 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Chevrolet Corvette здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с та розвинути швидкість 230 км/год.

До речі, нещодавно в США виставили на аукціон оригінальну вантажівку 50-х, створену українським дизайнером із роду Терещенків.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде переможний болід Міхаеля Шумахера.