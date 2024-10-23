На аукціон виставили потужний вінтажний спорткар Ніколаса Кейджа (фото)

Chevrolet Corvette Ніколаса Кейджа оснащений 7,0-літровим 390-сильним V8. Він здатен розігнатися до сотні за 6 с та розвинути 230 км/год.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року. Спорткар належав зірковому актору Ніколасу Кейджу. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Актор проїхав на Corvette 32 тис. км Фото: Bring a Trailer

Ніколас Кейдж є відомим автоколекціонером. Зірка фільмів "Викрасти за 60 секунд" та "Покидаючи Лас-Вегас" у різні роки володів Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ останнього шаха Ірану, 425-сильним Plymouth Barracuda Hemi 1970 року, а також кількома Bugatti та Ferrari.

У салоні авто замінили оздоблення Фото: Bring a Trailer

Цим Chevrolet Corvette Stingray актор володів до 2021 року і доволі активно його експлуатував – наїздив на ньому 32 тис. км. Ніколас Кейдж перефарбував авто та замінив внутрішнє оздоблення, яке зносилося.

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Спорткар викупив авто дилер, який недавно замінив гальмівну систему Chevrolet Corvette, вихлоп та магнітолу, а також відремонтував карбюратор та кондиціонер.

Під капотом встановлено 390-сильний V8 Фото: Bring a Trailer

Авто Ніколаса Кейджа оснащене великим 7,0-літровим V8 потужністю 390 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Chevrolet Corvette здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с та розвинути швидкість 230 км/год.

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