Перший електромобіль Cadillac Escalade подорожчав у 4 рази за лічені хвилини (фото)

Електромобіль Cadillac Escalade IQ сягає 5,7 м у довжину і оснащений 760-сильною установкою. Запас ходу позашляховика становить 740 км.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали перший серійний Cadillac Escalade IQ. За електричний позашляховик віддали 550 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Ціна Cadillac Escalade IQ становить 132 000 доларів, тобто за кілька хвилин аукціону він дорожчав у 4 рази. Причиною цього є не лише VIN 001, але й ціль аукціону. Усі зібрані кошти передадуть на благодійність – у фонд допомоги дітям Детройта.

Усі отримані кошти передали на благодійність Фото: Barrett-Jackson

Перший серійний електромобіль Cadillac Escalade IQ пофарбований у чорний колір, а його салон оздоблено темно-сірою шкірою. З молотка пішла семимісна версія моделі.

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Позашляховик оснащений панорамним дахом, електроприводом дверей, акустикою AKG із 36 динаміками, паркувальним автопілотом, системою напівавтономного руху, електроприводом, вентиляцією та масажем крісел перших двох рядів.

Запас ходу Cadillac Escalade IQ становить 740 км Фото: Barrett-Jackson

Нагадаємо, що новий Cadillac Escalade IQ сягає 5,7 м у довжину та оснащений двома моторами загальною потужністю 760 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 5 с, а батарея на 212 кВт∙год забезпечує запас ходу в 740 км.

Раніше у Великій Британії за $420 000 пішов із молотка вінтажний мотоцикл 1936 року.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили американський прообраз "Чайки".