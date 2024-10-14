Двоколісний раритет: старий 88-річний мотоцикл продали за ціною нового Ferrari (фото)

Виготовлено всього 78 Vincent-HRD Series-A Rapide і конкретно цей байк — найперший у серії. Він здатен розігнатися до 177 км/год і був одним із найшвидших мотоциклів свого часу.

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У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали мотоцикл Vincent-HRD 1936 року. За нього заплатили 322 000 фунтів стерлінгів ($420 900) — як за новий Ferrari Purosangue. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 78 мотоциклів Vincent-HRD Series-A Rapide Фото: bonhams.com

Мотоцикли Vincent — справжні раритети, адже вони випускалися дуже невеликими партіями і дивували своїми характеристиками. Зокрема, байків Vincent-HRD 998cc Series-A Rapide (саме така повна назва моделі) із 1936 по 1939 рік виготовили лише 78.

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Конкретно цей мотоцикл Vincent Series-A Rapide — найперший у серії. Саме його демонстрували на мотошоу "Олімпія" в Лондоні під час презентації моделі.

Байк неодноразово переходив із рук у руки і брав участь у змаганнях. Нинішній власник витратив 18 років на його реставрацію до ідеального стану.

45-сильний мотор дає змогу розвивати 177 км/год Фото: bonhams.com

Vincent-HRD Series-A Rapide оснащений двигуном V2 об’ємом 998 куб. см та потужністю 45 к. с. Мотоцикл масою 195 кг здатен розвинути 177 км/год і був одним із найшвидших у світі у свій час.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний бойовий скутер із гарматою.

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