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Авто

Може з'явитися в Україні: представлено спортивний мотоцикл Jawa за $2400 (фото, відео)

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Jawa 42 FJ називають найспортивнішим мотоциклом марки

Нова Jawa 42 FJ — недорогий мотоцикл класу Café racer із дизайном у ретростилі. Він оснащений чотиритактним 29-сильним двигуном рідинного охолодження та дисковими гальмами із ABS.

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Лінійку Jawa 42 поповнила нова модифікація FJ. Її називають найспортивнішим мотоциклом у модельному ряду чеського бренду. Про байк розповіли на офіційному сайті Jawa.

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Мотоцикл присвятили засновнику Jawa

Абревіатура FJ розшифровується як František Janeček. Мотоцикл вирішили присвятити Франтішеку Янечеку, який у 1929 році заснував компанію Jawa.

Нова Jawa 42 FJ – спортивний мотоцикл класу Café racer, витриманий у ретростилі. У нього невеликі крила, коротке сідло та вузький краплевидний бензобак. Покупець може обрати яскраві кольори та графіку. Маса байка становить 184 кг.

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Мотоцикл Jawa 42 FJ оснащений 334-кубовим чотиритактним двигуном рідинного охолодження, який розвиває 29 к. с. та 29,6 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Байк отримав дискові гальма спереду і ззаду та оснащений ABS.

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Jawa 42 FJ коштує 2400 доларів

Нова Jawa 42 FJ виробляється в Індії і саме там вже надходить у продаж за ціною від 200 000 рупій ($2400). Невдовзі стартує експорт моделі в інші країни.

До речі, мотоцикл Jawa 42 FJ має всі шанси з’явитися в Україні, адже чеський бренд у 2024 році повернувся на наш ринок.

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