Может появиться в Украине: представлен спортивный мотоцикл Jawa за $2400 (фото, видео)

Новая Jawa 42 FJ — недорогой мотоцикл класса Café racer с дизайном в ретростиле. Он оснащен четырехтактным 29-сильным двигателем жидкостного охлаждения и дисковыми тормозами с ABS.

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Линейку Jawa 42 пополнила новая модификация FJ. Ее называют самым спортивным мотоциклом в модельном ряду чешского бренда. О байке рассказали на официальном сайте Jawa.

Мотоцикл посвятили основателю Jawa

Аббревиатура FJ расшифровывается как František Janeček. Мотоцикл решили посвятить Франтишеку Янечеку, который в 1929 году основал компанию Jawa.

Новая Jawa 42 FJ — спортивный мотоцикл класса Café racer, выдержанный в ретростиле. У него небольшие крылья, короткое седло и узкий каплевидный бензобак. Покупатель может выбрать яркие цвета и графику. Масса байка составляет 184 кг.

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Мотоцикл Jawa 42 FJ оснащен 334-кубовым четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения, который развивает 29 л.с. и 29,6 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Байк получил дисковые тормоза спереди и сзади и оснащен ABS.

Jawa 42 FJ стоит 2400 долларов

Новая Jawa 42 FJ производится в Индии и именно там уже поступает в продажу по цене от 200 000 рупий ($2400). Вскоре стартует экспорт модели в другие страны.

Кстати, мотоцикл Jawa 42 FJ имеет все шансы появиться в Украине, ведь чешский бренд в 2024 году вернулся на наш рынок.

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