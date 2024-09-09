Карбон, кожа и малый тираж: представлен самый роскошный в мире электроскутер (фото)

Электроскутер Vespa Monaco Edition получил карбоновые детали и кожаное сиденье. Он оснащен электромотором и имеет запас хода 100 км.

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Знаменитое немецкое ателье Mansory, которое выполняет тюнинг "Гелендвагена", Rolls-Royce и даже Bugatti, взялось за скромный скутер Vespa. Для него разработали лимитированную версию Monaco Edition. Об этом сообщается на официальном сайте Mansory.

Скутер получил карбоновые детали Фото: Mansory

Новый Vespa Monaco Edition получил карбоновые переднее крыло и обтекатели, а также декор в цветах флага Монако. Сиденья скутера изготовили из дорогой кожи с перекрестными швами.

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Силовая установка не претерпела изменений. Для доработки в Mansory выбрали электроскутер Vespa Elettrica. Он оснащен мотором на 5,% л. с. (4 кВт) и батареей емкостью 4,2 кВт∙ч.

Скутер Vespa Elettrica Monaco Edition способен разогнаться до 70 км/ч, а его запас хода составляет 100 км. Зарядить батарею можно за 3,5-4 часа.

Выпьют только 99 Vespa Monaco Edition Фото: Mansory

Новый Vespa Monaco Edition выпустят небольшим тиражом в 99 единиц. Стоимость пока не называется, но она будет существенно выше, чем цена Vespa Elettrica в стандартной версии, которая составляет 8000 долларов.

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