Дышит огнем и напоминает истребитель: как выглядит самый необычный мотоцикл BMW (видео)

Мотоцикл BMW R 1200 R получил алюминиевый обтекатель в стилистике истребителя Spitfire. Новый выхлоп байка умеет выпускать пламя.

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В Швейцарии создали необычный мотоцикл Spitfire. Он стилизован под одноименный британский истребитель Второй мировой войны. Об этом рассказывает сайт Rideapart.

Необычный проект воплотили в жизнь в швейцарском ателье VTR Customs. В его основе лежит мотоцикл BMW R 1200 R 2017 года.

Байк получил обтекатель в стилистике истребителя Supermarine Spitfire

Кастомайзеры вдохновились знаменитым истребителем Supermarine Spitfire и создали для байка специальный обтекатель из полированного алюминия, который имитирует фюзеляж британского самолета.

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Именно благодаря ему мотоцикл имеет нестандартный вид. Его высота уменьшена всего до 890 мм и даже пришлось укорачивать подвеску. Кроме того, были установлены циферблаты приборов от настоящего Supermarine Spitfire.

В основе мотоцикла лежит BMW R 1200 R

Мощность 1,17-литрового двигателя BMW R 1200 R увеличили до 170 л. с., а массу байка снизили до 205 кг. Созданный в VTR Customs выхлоп умеет выпускать огонь, что и неудивительно, ведь Spitfire переводится, как "огнедышащий".

Мотоцикл Spitfire существует в единственном экземпляре и является частым гостем на байк-шоу. Его могут продать новому владельцу, но стоимость немалая — $89 000.

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