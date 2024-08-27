Трехколесное безумие: умельцы скрестили необычный старый BMW и спортбайк Yamaha (видео)

Старенькая BMW Isetta стала трехколесной и получила 100-сильный двигатель от Yamaha R6. Теперь это миниатюрный спорткар с хорошей динамикой и громким звуком выхлопа.

Related video

На байк-фесте в Стерджесе (США) показали необычный аппарат. Он сочетает в себе старый ситикар BMW Isetta и спортивный мотоцикл Yamaha R6. Об оригинальном проекте рассказал в видео на Youtube его создатель, байкер и блогер Вестен Чамплин.

Сзади установили двигатель и колесо от Yamaha R6 Фото: скриншот / YouTube

Многие фанаты BMW считают миниатюрную 13-сильную Isetta едва ли не худшей моделью марки. Городское авто дешевое, тесное и очень медленное, а значит не соответствует имиджу бренда. Именно это и решили исправить американские тюнеры, а потому приобрели старый мотоцикл Yamaha R6.

Важно

На продажу выставили уникальный универсал BMW M3 E46 (фото)

Тюнинг BMW Isetta занял всего день. В автомобиле сняли родной силовой агрегат и задний мост. Взамен приварили специальную раму, к которой прикрепили заднюю часть Yamaha R6 с 600-кубовым двигателем мощностью более 100 л. с. Его вполне хватает легкому авто.

Таким образом BMW Isetta стала трехколесной и чрезвычайно быстрой. Оригинальное авто может жечь резину, а его мотоциклетный двигатель очень громкий, поэтому оно сразу привлекает к себе внимание окружающих.

Ранее Фокус рассказывал о мощном тюнингованном универсале Skoda Superb.

Также мы писали, что на украинский рынок выходит новый BMW X3 2024.