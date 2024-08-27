Трехколесное безумие: умельцы скрестили необычный старый BMW и спортбайк Yamaha (видео)
Старенькая BMW Isetta стала трехколесной и получила 100-сильный двигатель от Yamaha R6. Теперь это миниатюрный спорткар с хорошей динамикой и громким звуком выхлопа.
На байк-фесте в Стерджесе (США) показали необычный аппарат. Он сочетает в себе старый ситикар BMW Isetta и спортивный мотоцикл Yamaha R6. Об оригинальном проекте рассказал в видео на Youtube его создатель, байкер и блогер Вестен Чамплин.
Многие фанаты BMW считают миниатюрную 13-сильную Isetta едва ли не худшей моделью марки. Городское авто дешевое, тесное и очень медленное, а значит не соответствует имиджу бренда. Именно это и решили исправить американские тюнеры, а потому приобрели старый мотоцикл Yamaha R6.Важно
Тюнинг BMW Isetta занял всего день. В автомобиле сняли родной силовой агрегат и задний мост. Взамен приварили специальную раму, к которой прикрепили заднюю часть Yamaha R6 с 600-кубовым двигателем мощностью более 100 л. с. Его вполне хватает легкому авто.
Таким образом BMW Isetta стала трехколесной и чрезвычайно быстрой. Оригинальное авто может жечь резину, а его мотоциклетный двигатель очень громкий, поэтому оно сразу привлекает к себе внимание окружающих.
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