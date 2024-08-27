Триколісне безумство: умільці схрестили незвичний старий BMW і спортбайк Yamaha (відео)

Старенька BMW Isetta стала триколісною та отримала 100-сильний двигун від Yamaha R6. Тепер це мініатюрний спорткар із гарною динамікою і гучним звуком вихлопу.

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На байк-фесті у Стерджесі (США) показали незвичний апарат. Він поєднує в собі старий сітікар BMW Isetta та спортивний мотоцикл Yamaha R6. Про оригінальний проєкт розповів у відео на Youtube його творець, байкер і блогер Вестен Чамплін.

Ззаду встановили двигун і колесо від Yamaha R6 Фото: скриншот / YouTube

Чимало фанатів BMW вважають мініатюрну 13-сильну Isetta чи не найгіршою моделлю марки. Міське авто дешеве, тісне та дуже повільне, а отже не відповідає іміджу бренду. Саме це й вирішили виправити американські тюнери, а тому придбали старий мотоцикл Yamaha R6.

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Тюнінг BMW Isetta зайняв усього день. В автомобілі зняли рідний силовий агрегат і задній міст. Натомість приварили спеціальну раму, до якої прикріпили задню частину Yamaha R6 із 600-кубовим двигуном потужністю понад 100 к. с. Його цілком вистачає легкому авто.

Таким чином BMW Isetta стала триколісною і надзвичайно швидкою. Оригінальне авто може палити гуму, а його мотоциклетний двигун дуже гучний, тому воно одразу привертає до себе увагу оточуючих.

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