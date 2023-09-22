Найдивніший і найкомпактніший BMW в історії перетворили на незвичайну вантажівку (відео)

На будівництво вантажівки знадобилося 40 днів. Вона призначена для перевезення другого BMW Isetta та отримала створене на замовлення шасі.

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Умілець побудував два незвичайні автомобілі на базі BMW Isetta 1950-х років. Один із них є драгстером, а другий — вантажівкою для перевезень. Відео опублікували на YouTube-каналі Paper To Pavement.

BMW Isetta є моделлю особливо малого класу. Автомобіль випускався з 1955 до 1962 року. Саме це авто допомогло німецькому бренду впоратися з післявоєнною кризою.

Драгстер отримав двигун від Harley-Davidson Shovelhead Фото: Скриншот

Драгстер отримав назву "Big Dill". Він оснащений двигуном від Harley-Davidson Shovelhead, а на його створення пішло 438 робочих годин.

Попри те, що автомобіль заснований на BMW Isetta, під час його будівництва чимало деталей було замінено. Він заснований на чотириколісній рамі, як у позашляхових баггі.

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Не менш цікава і вантажівка "Pickle Jar". Вона отримала виготовлений на замовлення підрамник із вантажною платформою. Вона призначена для перевезення "Big Dill" на перегони.

Вантажівка заснована на новому шасі Фото: Скриншот

Вантажівка оснащена шестициліндровим двигуном Chevrolet 230. Цей проєкт зайняв 40 днів. Більшу частину роботи умілець виконав самотужки, але йому також допомагали друзі.

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