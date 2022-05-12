Культовий BMW Isetta відродили у форматі недорогого електромобіля за 12 500 євро (відео)

Компактний Microlino — це сучасна варіація на тему BMW Isetta. Електромобіль може проїхати до 230 км без підзарядки.

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В італійському Турині надійшов у виробництво оригінальний електрокар Microlino. Мініатюрний автомобіль продаватимуть за ціною від 12 500 євро. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

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[ + – ] Своїм дизайном Microlino повторює BMW Isetta 1955 року

Двомісний Microlino є сучасною версією знаменитого BMW Isetta 1955 року. Нестандартний проєкт реалізовують уже кілька років і перший прототип електрокара представили ще у 2020 році.

Зовнішній вигляд авто створено в італійському ательє Icona Design. Своїм дизайном електромобіль Microlino багато в чому повторює знаменитого предка. В нього схожий силует і одні-єдині двері, розташовані спереду. Водночас в автомобілі покращили аеродинаміку та зробили його трохи вищим, щоб збільшити внутрішній простір.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становить 95-230 км

Розміри Microlino:

Довжина — 2519 мм;

Ширина — 1473 мм;

Висота — 1501 мм.

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Салон Microlino — досить скромний, як і у BMW Isetta. В автомобіля відсутня подушка безпеки в кермі, а показання приладів виведені на невеликий дисплей.

[ + – ] У електромобіля немає навіть подушок безпеки

Microlino оснащений 26-сильним мотором і здатний розвинути 90 км/год. На вибір запропонують три варіанти акумуляторної батареї:

місткістю 6 кВт∙год — запас ходу 95 км;

місткістю 10,5 кВт∙год — запас ходу 175 км;

місткістю 14 кВт∙год — запас ходу 230 км.

[ + – ] Електромобіль уже зібрав 24 000 замовлень

На Microlino вже зібрали 24 000 попередніх замовлень. До кінця року випустять 3000 автомобілів, а у 2023 році — 6000. Пізніше обсяги виробництва збільшать до 25 000 автомобілів на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили компактний електромобіль спеціально для жінок.