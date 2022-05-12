RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Культовий BMW Isetta відродили у форматі недорогого електромобіля за 12 500 євро (відео)

1217
Новий BMW Isetta, BMW Isetta, електромобіль Microlino, електромобіль BMW Isetta
Електромобіль коштує від 12500 євро

Компактний Microlino — це сучасна варіація на тему BMW Isetta. Електромобіль може проїхати до 230 км без підзарядки.

В італійському Турині надійшов у виробництво оригінальний електрокар Microlino. Мініатюрний автомобіль продаватимуть за ціною від 12 500 євро. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Новий BMW Isetta, BMW Isetta, електромобіль Microlino, електромобіль BMW Isetta
Своїм дизайном Microlino повторює BMW Isetta 1955 року

Двомісний Microlino є сучасною версією знаменитого BMW Isetta 1955 року. Нестандартний проєкт реалізовують уже кілька років і перший прототип електрокара представили ще у 2020 році.

Зовнішній вигляд авто створено в італійському ательє Icona Design. Своїм дизайном електромобіль Microlino багато в чому повторює знаменитого предка. В нього схожий силует і одні-єдині двері, розташовані спереду. Водночас в автомобілі покращили аеродинаміку та зробили його трохи вищим, щоб збільшити внутрішній простір.

Новий BMW Isetta, BMW Isetta, електромобіль Microlino, електромобіль BMW Isetta
Запас ходу електромобіля становить 95-230 км

Розміри Microlino:

  • Довжина — 2519 мм;
  • Ширина — 1473 мм;
  • Висота — 1501 мм.
Важливо
Флагманський електромобіль Volkswagen зняли на дорогах: він прийде на зміну Passat
Флагманський електромобіль Volkswagen зняли на дорогах: він прийде на зміну Passat

Салон Microlino — досить скромний, як і у BMW Isetta. В автомобіля відсутня подушка безпеки в кермі, а показання приладів виведені на невеликий дисплей.

Новий BMW Isetta, BMW Isetta, електромобіль Microlino, електромобіль BMW Isetta
У електромобіля немає навіть подушок безпеки

Microlino оснащений 26-сильним мотором і здатний розвинути 90 км/год. На вибір запропонують три варіанти акумуляторної батареї:

  • місткістю 6 кВт∙год — запас ходу 95 км;
  • місткістю 10,5 кВт∙год — запас ходу 175 км;
  • місткістю 14 кВт∙год — запас ходу 230 км.
Електромобіль уже зібрав 24 000 замовлень

На Microlino вже зібрали 24 000 попередніх замовлень. До кінця року випустять 3000 автомобілів, а у 2023 році — 6000. Пізніше обсяги виробництва збільшать до 25 000 автомобілів на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили компактний електромобіль спеціально для жінок.