RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Флагманський електромобіль Volkswagen зняли на дорогах: він прийде на зміну Passat

933
Електромобіль Volkswagen Aero B, Електромобіль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новий Volkswagen Aero B
Фото: Motor1.com | Volkswagen Aero B закамуфлювали під модель із ДВС

Седан Volkswagen Aero B буде на вершині електричної лінійки бренду. Його запас ходу сягне 700 км.

У Німеччині під час тестів помітили новий Volkswagen Aero B. Найдорожчий електромобіль марки з'явиться у другій половині 2023 року, а цього літа в Пекіні представлять його передсерійну версію. Про це повідомляє сайт Motor1.

На випробуваннях електромобіль закамуфлювали під модель із двигуном внутрішнього згоряння. Йому домалювали рештку радіатора і навіть додали фейкові вихлопні труби.

Електромобіль Volkswagen Aero B, Електромобіль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новий Volkswagen Aero B
Седан відрізняється обтічним дизайном
Фото: Motor1.com

Електрокар стане наступником Volkswagen Passat. Як відомо, нове покоління цієї моделі запропонують лише в кузові універсал, а на зміну седану прийде саме Aero B.

Електромобіль Volkswagen Aero B — седан D-класу з обтічним дизайном, що досягає близько 4,7-4,8 м завдовжки. Розробники приділили велику увагу аеродинаміці й так планують серйозно збільшити запас ходу.

Важливо
Компактні розміри та 240 км запасу ходу: представлений найдешевший німецький електрокросовер (відео)
Компактні розміри та 240 км запасу ходу: представлений найдешевший німецький електрокросовер (відео)

За попередніми даними, новий Volkswagen Aero B у топовій версії зможе проїжджати близько 700 км без підзарядки. Модель збудують на платформі МЕВ, як і інші електрокари Volkswagen. Очікують версії з одним та двома моторами потужністю до 300 к. с.

Електромобіль Volkswagen Aero B, Електромобіль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новий Volkswagen Aero B
Запас ходу топової версії досягне 700 км
Фото: Motor1.com

Базова версія моделі коштуватиме близько 45-50 тис. євро. Спочатку її виробництво налагодять у Китаї, а потім до випуску електрокара приступить німецький завод Volkswagen.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує спортивний електромобіль ID.3 GTX. Він також з'явиться наступного року.