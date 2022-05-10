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Компактні розміри та 240 км запасу ходу: представлений найдешевший німецький електрокросовер (відео)

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E.Go e.wave X, E.Go Life, німецький електромобіль, німецький електрокросовер
Фото: E.Go | Кросовер отримав пластиковий обвіс та 18-дюймові диски

E.Go e.wave X — мініатюрний міський електрокросовер довжиною всього 3,3 м. Ціни стартують від 24 990 євро.

Німецький виробник електромобілів E. Go показав свою нову модель. Компанія створила свій перший кросовер e.wave X, який надійде у продаж в кінці цього року. Про це повідомляє офіційний вебсайт E.Go.

E.Go e.wave X, E.Go Life, німецький електромобіль, німецький електрокросовер
Електромобіль оснастили 109-сильним двигуном
Фото: E.Go

Новий E.Go e.wave X коштуватиме від 24 990 євро. Тобто, він стане найдоступнішим німецьким електрокросовером.

e.wave X — позашляхова версія компактного хетчбека E.Go Life. У автомобіля виражений двооб'єктний профіль, круглі фари й масивний пластиковий обіс. Крім того, з'явилися рейлінги для багажника на даху, 18-дюймові диски та додаткова оптика.

E.Go e.wave X, E.Go Life, німецький електромобіль, німецький електрокросовер
На передній панелі встановлено великий дисплей
Фото: E.Go

E.Go e.wave X вийшов дуже компактним:

  • Довжина — 3348 мм;
  • Ширина — 1700 мм;
  • Висота — 1567 мм.

Попри такі скромні розміри, автомобіль є чотиримісним. В обробці використовують екошкіру, алькантару та вставки "під алюміній".

E.Go e.wave X, E.Go Life, німецький електромобіль, німецький електрокросовер
Мініатюрний 3,3-метровий автомобіль вміщує чотири особи
Фото: E.Go

На відміну від спорідненого хетчбека, e.wave X отримав сучасну панель приладів із величезним 23-дюймовим дисплеєм. З'явилася бездротова зарядка для смартфонів.

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Задньопривідний електрокросовер оснащений двигуном потужністю 109 к. с. та акумуляторною батареєю місткістю 23,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 240 км, а оснащення включає зарядний пристрій потужністю 11 кВт.

Втім, e.wave X недовго буде найдешевшим електрокросовером з Німеччини. Вже у 2025 році Volkswagen представить модель за 20 тис. євро.

Також Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий електрокросовер за 23 500 доларів.