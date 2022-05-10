Компактні розміри та 240 км запасу ходу: представлений найдешевший німецький електрокросовер (відео)

E.Go e.wave X — мініатюрний міський електрокросовер довжиною всього 3,3 м. Ціни стартують від 24 990 євро.

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Німецький виробник електромобілів E. Go показав свою нову модель. Компанія створила свій перший кросовер e.wave X, який надійде у продаж в кінці цього року. Про це повідомляє офіційний вебсайт E.Go.

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[ + – ] Електромобіль оснастили 109-сильним двигуном Фото: E.Go

Новий E.Go e.wave X коштуватиме від 24 990 євро. Тобто, він стане найдоступнішим німецьким електрокросовером.

e.wave X — позашляхова версія компактного хетчбека E.Go Life. У автомобіля виражений двооб'єктний профіль, круглі фари й масивний пластиковий обіс. Крім того, з'явилися рейлінги для багажника на даху, 18-дюймові диски та додаткова оптика.

[ + – ] На передній панелі встановлено великий дисплей Фото: E.Go

E.Go e.wave X вийшов дуже компактним:

Довжина — 3348 мм;

Ширина — 1700 мм;

Висота — 1567 мм.

Попри такі скромні розміри, автомобіль є чотиримісним. В обробці використовують екошкіру, алькантару та вставки "під алюміній".

[ + – ] Мініатюрний 3,3-метровий автомобіль вміщує чотири особи Фото: E.Go

На відміну від спорідненого хетчбека, e.wave X отримав сучасну панель приладів із величезним 23-дюймовим дисплеєм. З'явилася бездротова зарядка для смартфонів.

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Задньопривідний електрокросовер оснащений двигуном потужністю 109 к. с. та акумуляторною батареєю місткістю 23,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 240 км, а оснащення включає зарядний пристрій потужністю 11 кВт.

Втім, e.wave X недовго буде найдешевшим електрокросовером з Німеччини. Вже у 2025 році Volkswagen представить модель за 20 тис. євро.

Також Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий електрокросовер за 23 500 доларів.