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Китайці показали недорогий електрокросовер за ціною Skoda Octavia

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Фото: autohome.com.cn | Chery Covin EV коштує від 23 500 доларів

Cowin Pro EV — електрична версія кросовера Chery Tiggo 4. Його запас ходу — до 400 км.

В інтернет потрапили перші фото недорогого електромобіля Cowin Pro EV. Кросовер з літа надійде в продаж за ціною 156 600 — 176 600 юанів ($23 500 — 26 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Chery Covin EV, новий Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайський електромобіль, електромобіль Chery
В основі електромобіля лежить Chery Tiggo 4
Фото: autohome.com.cn

Cowin — бюджетний підрозділ концерну Chery, заснований у 2014 році. Тому не дивно, що в основі новинки лежить відомий на українському ринку передньопривідний кросовер Chery Tiggo 4.

Відрізнити електричну версію можна за збільшеними решітками радіатора, розкосими фарами та ліхтарями на всю ширину кузова. Крім того, в електрокара нові бампери та збільшений спойлер на даху.

Chery Covin EV, новий Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайський електромобіль, електромобіль Chery
Запас ходу електрокара — 400 км
Фото: autohome.com.cn

Розміри Cowin Pro EV:

  • Довжина — 4400 мм
  • Ширина — 1831 мм
  • Висота — 1646 мм
  • Колісна база — 2600 мм
Chery Covin EV, новий Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайський електромобіль, електромобіль Chery
Салон Cowin Pro EV кардинально змінено
Фото: autohome.com.cn

У салоні змін більше — його повністю переробили. Електромобіль отримав двоспицеве кермо, компактніший важіль КПП і нову передню панель. Віртуальний щиток приладів збільшений у розмірах, а сенсорний дисплей мультимедіа тепер не тільки більший, а й розміщений вище.

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Китайський електромобіль отримав двигун потужністю 163 к. с. і з крутним моментом 280 Н∙м. Акумуляторна батарея ємністю 53,6 кВт∙год дозволяє проїхати до 400 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Volkswagen випустить сімейство недорогих електрокросоверів за 20 тис. євро.