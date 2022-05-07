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Китайцы показали недорогой электрокроссовер по цене Skoda Octavia

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Chery Covin EV, новый Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайский электромобиль, электромобиль Chery
Фото: autohome.com.cn | Chery Covin EV стоит от 23 500 долларов

Cowin Pro EV – электрическая версия кроссовера Chery Tiggo 4. Его запас хода – до 400 км.

В интернет попали первые фото недорогого электромобиля Cowin Pro EV. Кроссовер с лета поступит в продажу по цене 156 600 – 176 600 юаней ($23 500 – 26 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Chery Covin EV, новый Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайский электромобиль, электромобиль Chery
В основе электромобиля лежит Chery Tiggo 4
Фото: autohome.com.cn

Cowin – бюджетное подразделение концерна Chery, основанное в 2014 году. Поэтому неудивительно, что в основе новинки лежит хорошо известный на украинском рынке переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4.

Отличить электрическую версию можно по увеличенной решетке радиатора, раскосым фарам и фонарям на всю ширину кузова. Кроме того, у электрокара новые бамперы и увеличенный спойлер на крыше.

Chery Covin EV, новый Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайский электромобиль, электромобиль Chery
Запас хода электрокара – 400 км
Фото: autohome.com.cn

Размеры Cowin Pro EV:

  • Длина – 4400 мм
  • Ширина – 1831 мм
  • Высота – 1646 мм
  • Колесная база – 2600 мм
Chery Covin EV, новый Chery Covin EV, Cowin Pro EV, китайский электромобиль, электромобиль Chery
Салон Cowin Pro EV кардинально изменен
Фото: autohome.com.cn

В салоне изменений побольше – его полностью переделали. Электромобиль получил двухспицевый руль, более компактный рычаг КПП и новую переднюю панель. Виртуальный щиток приборов увеличен в размерах, а сенсорный дисплей мультимедиа теперь не только крупнее, но и размещен выше.

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Китайский электромобиль получил мотор мощностью 163 л. с. и с крутящим моментом в 280 Н∙м. Аккумуляторная батарея емкостью 53,6 кВт∙ч позволяет проехать до 400 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Volkswagen выпустит семейство недорогих электрокроссоверов за 20 тыс. евро.