Китайцы показали недорогой электрокроссовер по цене Skoda Octavia
Cowin Pro EV – электрическая версия кроссовера Chery Tiggo 4. Его запас хода – до 400 км.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В интернет попали первые фото недорогого электромобиля Cowin Pro EV. Кроссовер с лета поступит в продажу по цене 156 600 – 176 600 юаней ($23 500 – 26 500). Об этом сообщает сайт Autohome.
Cowin – бюджетное подразделение концерна Chery, основанное в 2014 году. Поэтому неудивительно, что в основе новинки лежит хорошо известный на украинском рынке переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4.
Отличить электрическую версию можно по увеличенной решетке радиатора, раскосым фарам и фонарям на всю ширину кузова. Кроме того, у электрокара новые бамперы и увеличенный спойлер на крыше.
Размеры Cowin Pro EV:
- Длина – 4400 мм
- Ширина – 1831 мм
- Высота – 1646 мм
- Колесная база – 2600 мм
В салоне изменений побольше – его полностью переделали. Электромобиль получил двухспицевый руль, более компактный рычаг КПП и новую переднюю панель. Виртуальный щиток приборов увеличен в размерах, а сенсорный дисплей мультимедиа теперь не только крупнее, но и размещен выше.Важно
Китайский электромобиль получил мотор мощностью 163 л. с. и с крутящим моментом в 280 Н∙м. Аккумуляторная батарея емкостью 53,6 кВт∙ч позволяет проехать до 400 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что концерн Volkswagen выпустит семейство недорогих электрокроссоверов за 20 тыс. евро.