Два в одном: Honda запускает в продажу недорогой электрокроссовер

Электромобиль Honda предложат в двух версиях e:NS1 и e:NP1. Его запас хода – до 510 км.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Рассекречены электромобили Honda e:NS1 и e:NP1. По сути, это один и тот же кроссовер, но в разных версиях. С мая модель поступит в продажу по цене в 27-33 тыс. долларов, сообщает официальный сайт Honda.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссовер стоит от 27 тыс. долларов Фото: Honda

Новая Honda e:NS1/e:NP1 – электрическая версия модели HR-V. Оба варианта электрокара будут выпускать в Китае: производством e:NS1 занимается предприятие Dongfeng-Honda, а e:NP1 – GAC-Honda. Собственно, это и стало основной причиной для разных названий одной и той же модели.

[ + – ] Honda e:NP1 отличается небольшими деталями дизайна Фото: Honda

Электрокары Honda e:NP1 и e:NS1 отличаются друг от друга лишь деталями вроде декора на переднем бампере или отделкой салона. А от Honda HR-V 2022 отличить их несложно по пластиковой заглушке на месте решетки радиатора.

В салоне изменений по сравнению с HR-V больше. Электромобиль получил увеличенную виртуальную панель приборов и огромный 15,6-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата. Кроме того, вместо рычага КПП предусмотрены кнопки.

[ + – ] В салоне появился сенсорный дисплей портретного формата Фото: Honda

Кроссовер Honda e:NS1/e:NP1 предложен в двух версиях:

182 л. с., батарея на 53,6 кВт∙ч, запас хода 420 км

204 л. с., батарея на 68,8 кВт∙ч, запас хода 510 км

Важно

Представлен новый кроссовер Honda HR-V 2023, но есть нюанс

Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч в обеих модификациях.

Ранее Фокус рассказывал про новый Range Rover Sport. Кроссовер третьего поколения рассекречен перед премьерой.