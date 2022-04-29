Два в одном: Honda запускает в продажу недорогой электрокроссовер
Электромобиль Honda предложат в двух версиях e:NS1 и e:NP1. Его запас хода – до 510 км.
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Рассекречены электромобили Honda e:NS1 и e:NP1. По сути, это один и тот же кроссовер, но в разных версиях. С мая модель поступит в продажу по цене в 27-33 тыс. долларов, сообщает официальный сайт Honda.
Новая Honda e:NS1/e:NP1 – электрическая версия модели HR-V. Оба варианта электрокара будут выпускать в Китае: производством e:NS1 занимается предприятие Dongfeng-Honda, а e:NP1 – GAC-Honda. Собственно, это и стало основной причиной для разных названий одной и той же модели.
Электрокары Honda e:NP1 и e:NS1 отличаются друг от друга лишь деталями вроде декора на переднем бампере или отделкой салона. А от Honda HR-V 2022 отличить их несложно по пластиковой заглушке на месте решетки радиатора.
В салоне изменений по сравнению с HR-V больше. Электромобиль получил увеличенную виртуальную панель приборов и огромный 15,6-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата. Кроме того, вместо рычага КПП предусмотрены кнопки.
Кроссовер Honda e:NS1/e:NP1 предложен в двух версиях:
- 182 л. с., батарея на 53,6 кВт∙ч, запас хода 420 км
- 204 л. с., батарея на 68,8 кВт∙ч, запас хода 510 км
Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч в обеих модификациях.
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