Новый Range Rover Sport 2023 рассекречен перед премьерой

Range Rover Sport выглядит знакомо, однако его конструкция претерпела значительные изменения. Ожидается даже электрическая версия.

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В интернет попало первое фото Range Rover Sport третьего поколения. Внедорожник должны официально представить 10 мая, а его продажи стартуют под конец года. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Судя по снимку, новый Range Rover Sport радикально не изменится внешне. У него знакомый силуэт и привычный дизайн, а выдают модель 2023 года разве что более узкие фары и выдвижные дверные ручки. Салон ранее показали на тизерах и можно разглядеть наклоненную центральную консоль и увеличенный дисплей мультимедиа.

[ + – ] Салон Range Rover Sport рассекречен частично Фото: Motor1.com

А вот "начинка" претерпела существенные изменения. Как и старший брат Range Rover 2022, внедорожник построен на полностью новой платформе MLA-Flex, которая позволила снизить вес авто и увеличить жесткость кузова.

По Range Rover будут знакомы и двигатели модели. Ожидается, что ее будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), а также трехлитровыми турбодизелями на 250, 300 и 350 л. с. К слову, 4,4-литровую восьмерку поставляет BMW.

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Запланированы и подзаряжаемые гибриды Range Rover Sport мощностью 440 и 510 л. с., а также топовый вариант SVR с 625-сильным вариантом 4,4-литрового V8 от BMW X5 M и X6 M. Кроме того, в 2025 году линейку расширит электромобиль Range Rover Sport.

Ранее Фокус сообщал, что в Kia создали кроссовер специально для такси и предложат его исключительно в гибридной и электрической версиях.