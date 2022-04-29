Новий Range Rover Sport 2023 розсекречено перед прем'єрою

Range Rover Sport виглядає знайомо, проте його конструкція зазнала значних змін. Очікується навіть електрична версія.

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В інтернет потрапило перше фото Range Rover Sport третього покоління. Позашляховик мають офіційно представити 10 травня, а його продажі стартують до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Судячи зі знімка, новий Range Rover Sport радикально не зміниться зовні. У нього знайомий силует і звичний дизайн, а видають модель 2023 року хіба що вужчі фари та висувні дверні ручки. Салон раніше показали на тизерах і можна розглянути нахилену центральну консоль і збільшений дисплей мультимедіа.

[ + – ] Салон Range Rover Sport розсекречений частково Фото: Motor1.com

А ось "начинка" зазнала суттєвих змін. Як і старший брат Range Rover 2022, позашляховик побудований на повністю новій платформі MLA-Flex, яка дозволила знизити вагу авто та збільшити жорсткість кузова.

За Range Rover будуть знайомі й двигуни моделі. Очікується, що її оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (530 к. с.), а також трилітровими турбодизелями на 250, 300 і 350 к. с. До речі, 4,4-літрову вісімку постачає BMW.

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Заплановані гібриди Range Rover Sport потужністю 440 і 510 к. с., а також топовий варіант SVR із 625-сильним варіантом 4,4-літрового V8 від BMW X5 M та X6 M. Крім того, у 2025 році лінійку розширить електромобіль Range Rover Sport.

Раніше Фокус повідомляв, що в Kia створили кросовер спеціально для таксі та запропонують його виключно у гібридній та електричній версіях.