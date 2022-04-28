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Kia представили кросовер спеціально для таксі: його запропонують як гібрид та електрокар

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Фото: Kia | Kia Niro Plus не надійде у вільний продаж

Kia Niro Plus побудований на базі попереднього покоління кросовера та випускатиметься паралельно з новою моделлю другої генерації.

Kia презентувала нестандартний кросовер Niro Plus. Нова модель створена виключно для використання як таксі та в службах каршерингу. Про це пише офіційний сайт корейського бренду.

Kia Niro Plus, новий Kia Niro Plus, новий Kia Niro, кросовер Kia Niro, кросовер Kia Niro Plus
Запропонують гібридний та електричний варіанти моделі
Фото: Kia

Утім, насправді модель не така вже й нова, адже в її основі лежить не новий Kia Niro 2022, а кросовер першого покоління. Його подовжили на 10 мм, а дах підняли одразу на 80 мм. Задні стійки тепер вертикальні, що зробило Kia Niro Plus схожим на мінівен.

Салон Kia Niro Plus майже не змінився. Єдине нововведення — збільшений центральний дисплей: на нього виведені не лише дані навігації та мультимедіа, а й тахограф, і лічильник-таксометр.

Kia Niro Plus, новий Kia Niro Plus, новий Kia Niro, кросовер Kia Niro, кросовер Kia Niro Plus
У салоні встановлено новий центральний дисплей
Фото: Kia

Кросовер Kia Niro Plus запропонують у двох виконаннях — як плаг-ін гібрид та електромобіль. У першому випадку встановлено 1,6-літровий бензиновий двигун та електромотор сумарною потужністю 141 к. с.

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Електромобіль Kia Niro Plus буде доступний у двох версіях, як і стандартний кросовер — зі 136-сильним мотором і батареєю ємністю 39,6 кВт∙год та в більш потужному 204-сильному варіанті з батареєю на 64 кВт∙год.

Kia Niro Plus, новий Kia Niro Plus, новий Kia Niro, кросовер Kia Niro, кросовер Kia Niro Plus
Висоту кросовера збільшили на 80 мм.
Фото: Kia

Новий Kia Niro Plus випускатиме паралельно з моделлю другого покоління. Уже відомо, що його продаватимуть не лише у Південній Кореї, а й в інших країнах — зокрема, в Австралії.

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