Kia представили кросовер спеціально для таксі: його запропонують як гібрид та електрокар

Kia Niro Plus побудований на базі попереднього покоління кросовера та випускатиметься паралельно з новою моделлю другої генерації.

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Kia презентувала нестандартний кросовер Niro Plus. Нова модель створена виключно для використання як таксі та в службах каршерингу. Про це пише офіційний сайт корейського бренду.

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[ + – ] Запропонують гібридний та електричний варіанти моделі Фото: Kia

Утім, насправді модель не така вже й нова, адже в її основі лежить не новий Kia Niro 2022, а кросовер першого покоління. Його подовжили на 10 мм, а дах підняли одразу на 80 мм. Задні стійки тепер вертикальні, що зробило Kia Niro Plus схожим на мінівен.

Салон Kia Niro Plus майже не змінився. Єдине нововведення — збільшений центральний дисплей: на нього виведені не лише дані навігації та мультимедіа, а й тахограф, і лічильник-таксометр.

[ + – ] У салоні встановлено новий центральний дисплей Фото: Kia

Кросовер Kia Niro Plus запропонують у двох виконаннях — як плаг-ін гібрид та електромобіль. У першому випадку встановлено 1,6-літровий бензиновий двигун та електромотор сумарною потужністю 141 к. с.

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Електромобіль Kia Niro Plus буде доступний у двох версіях, як і стандартний кросовер — зі 136-сильним мотором і батареєю ємністю 39,6 кВт∙год та в більш потужному 204-сильному варіанті з батареєю на 64 кВт∙год.

[ + – ] Висоту кросовера збільшили на 80 мм. Фото: Kia

Новий Kia Niro Plus випускатиме паралельно з моделлю другого покоління. Уже відомо, що його продаватимуть не лише у Південній Кореї, а й в інших країнах — зокрема, в Австралії.

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