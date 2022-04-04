І гібрид, і електрокар: розсекречені подробиці нового кросовера Kia

Kia Niro, як і раніше пропонують у гібридних та електричних модифікаціях.

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Новий Kia Niro 2022 поступово обростає подробицями. Раніше розсекретили гібридну версію та її характеристики, а тепер настав час плаг-ін гібриду та електромобіля. Їхні характеристики опубліковані на офіційному сайті південнокорейського бренду.

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[ + – ] Запас ходу електрокара — 463 км. Фото: Kia

Характеристики Kia Niro PHEV

Заряджається гібрид Kia Niro PHEV оснащений тією ж 1,6-літровою 105-сильною бензиновою четвіркою, що і звичайна гібридна версія. А ось його електромотор потужніший — 84 к. с. Сумарна віддача силової установки — 180 к. с. Крім того, кросовер отримав батарею із збільшеною до 11,1 кВт∙год ємністю і тепер може проїхати 65 км в електричному режимі.

[ + – ] Kia Niro запропонований у трьох різних версіях Фото: Kia

Електрокар Kia Niro EV

Електромобіль Kia Niro EV зберіг силове встановлення моделі минулого покоління — 204-сильний двигун та акумуляторну батарею на 64 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,8 с і розвиває 167 км/год, яке запас ходу становить 463 км. Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за 43 хвилини.

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[ + – ] У електромобіля найбільший багажник – 475 л Фото: Kia

Новий Kia Niro EV має найбільш місткий багажник у лінійці — 475 л. Крім того, є 20-літровий відсік для зарядних кабелів спереду. Плаг-ін гібрид Kia Niro має 348-літровий багажник, а звичайний гібрид — 451-літровий.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила новий седан Avalon. Він змінився зовні та втратив топовий двигун.