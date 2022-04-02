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Нова Toyota Avalon 2022 офіційно представлена: як змінився старший брат Camry

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Фото: Toyota | У Toyota Avalon нові решітка радіатора та фари

Toyota Avalon змінився зовні, але ще більше доопрацювали салон седана. Модель доступна в бензиновій та гібридній версіях.

З'явилися перші офіційні фото Toyota Avalon 2022. Седан Е-класу пройшов оновлення та надійде у виробництво до кінця першого півріччя. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Ліхтарі седана тепер тоновані
Фото: Toyota

Нова Toyota Avalon тепер сходитиме з конвеєра лише в Китаї, адже седан припинили збирати на підприємстві в США і він залишив американський ринок. У Піднебесній старший брат Toyota Camry досі має попит.

Дізнатися Toyota Avalon 2022 можна за зміненими решітками радіатора, новими фарами з вигнутими ходовими вогнями та тонованими ліхтарями. Зміни передньої частини збільшили довжину седана до 4990 мм.

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У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів та новий сенсорний дисплей
Фото: Toyota

Головна новація в салоні Toyota Avalon – віртуальна панель приладів. Також покращили систему проекції на лобове скло та встановили збільшений 10,1-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Крім того, перемикачі аудіо та клімату стали сенсорними.

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Нова Toyota Avalon доступна з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (178 л. с.) та 2,5 л (209 л. с.), а також у 218-сильному гібридному виконанні. Топовий 3,5-літровий V6 тепер недоступний. Бензинові версії оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а гібрид Toyota Avalon – варіатором.

Раніше Фокус розповідав про екстремальну 300-сильну версію Toyota Corolla. Хетчбек також одержав повний привід.