Новая Toyota Avalon 2022 официально представлена: как изменился старший брат Camry

Toyota Avalon изменился внешне, но еще больше доработали салон седана. Модель доступна в бензиновой и гибридной версиях.

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Появились первые официальные фото Toyota Avalon 2022. Седан Е-класса прошел обновление и поступит в производство до конца первого полугодия. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Фонари седана теперь тонированы Фото: Toyota

Новая Toyota Avalon теперь будет сходить с конвейера только в Китае, ведь седан прекратили собирать на предприятии в США и он покинул американский рынок. В Поднебесной же старший брат Toyota Camry до сих пор пользуется спросом.

Узнать Toyota Avalon 2022 можно по измененной решетке радиатора, новым фарам с изогнутыми ходовыми огнями и тонированным фонарям. Изменения в передней части увеличили длину седана до 4990 мм.

[ + – ] В салоне появились виртуальный щиток приборов и новый сенсорный дисплей Фото: Toyota

Главное новшество в салоне Toyota Avalon – виртуальная панель приборов. Также улучшили систему проекции на лобовое стекло и установили увеличенный 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Кроме того, переключатели аудио и климата стали сенсорными.

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Новая Toyota Avalon доступна с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (178 л. с.) и 2,5 л (209 л. с.), а также в 218-сильном гибридном исполнении. Топовый 3,5-литровый V6 теперь недоступен. Бензиновые версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП, а гибрид Toyota Avalon – вариатором.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальной 300-сильной версии Toyota Corolla. Хэтчбек также получил полный привод.