Американцы представили идеальный суперкар для украинских условий

Aston Martin V8 Vantage получил защиту из легкого кевлара. Кроме того, суперкар может ударить током.

Купе Aston Martin V8 Vantage получило очень нестандартную версию. Суперкар бронировали в американском ателье AddArmor. Об этом сообщает сайт Motor1.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Шины суперкара не боятся прокола Фото: Aston Martin

Тюнинг Aston Martin V8 Vantage превратил его в транспортное средство для Джеймса Бонда. Салон защищен специальной кевларовой капсулой весом 204 кг. Броня соответствует стандарту В4, то есть выдерживает обстрел из пистолета 44 калибра (Magnum). Кроме того, суперкар Aston Martin получил пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие продолжать движение при проколе.

Кроме того, к дверные ручки могут ударить током незваных гостей. Выхлопные трубы получили специальные заслонки, чтобы внутрь не поместили взрывчатку. Такой автомобиль подошел бы для Украины.

[ + – ] Салон защищен кевларовой капсулой Фото: Aston Martin

Двигатель Aston Martin V8 Vantage остался без изменений – 4,0-литровая турбированная восьмерка выдает 510 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. А вот ходовую усилили, чтобы справиться с возросшим весом авто.

Важно

Первый мотоцикл Aston Martin поступил в производство: он очень нестандартный и очень дорогой

Динамика очевидно ухудшится по сравнению со стандартной моделью. Напомним, обычный Aston Martin V8 Vantage разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 314 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что у Aston Martin Vantage появился заряженный вариант с двигателем V12. Его выпустят лимитированной серией.

Также мы рассказывали, что украинский музей передал военным медикам бронированный автомобиль.