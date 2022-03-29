Автомузей передал на нужды ВСУ необычный экспонат

На Газели будут ездить военные медики. Автомобиль в отличном состоянии.

Автопарк ВСУ совсем скоро пополнит бронированная Газель ГАЗ 2705-415. Бронированный автомобиль, ранее принадлежавший инкассаторской службе, передаст армии музей "Машины времени" из Днепра. Об этом рассказал в Facebook его директор Михаил Прудников.

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[ + – ] Автомобиль был экспонатом музея "Машины времени" Фото: facebook.com/mashini.vremeni

Если точнее, то бронированная Газель теперь послужит военным медикам. Подобные защищенные автомобили очень нужны в зоне боевых действий.

Примечательно, что этот ГАЗ 2705-415 2011 года выпуска долгое время был настоящим музейным экспонатом. В мирное время посетители могли видеть его в экспозиции специальных автомобилей, однако война заставила изменить предназначение Газели. И было принято решение передать ее армии.

[ + – ] Инкассаторский автомобиль защищен броней Фото: facebook.com/mashini.vremeni

Как и подобает экспонату музея, бронированный автомобиль пребывает в отличном состоянии. Сейчас Газель проверяют на СТО, а вскоре она поступит в распоряжение военных медиков и станет каретой скорой помощи.

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Музей "Машины времени" в Днепре открылся в 2014 году. Его экспозиция насчитывает свыше 40 автомобилей и мотоциклов, а бронированная Газель была самым молодым экспонатом в коллекции.

Ранее Фокус сообщал, что житель Днепра передал на нужды теробороны принадлежащий ему армейский бронеавтомобиль БРДМ-2. Перед этим ему усилили бронирование.