Автомузей передав на потреби ЗСУ незвичайний експонат

На Газелі їздитимуть військові медики. Автомобіль у відмінному стані.

Автопарк ЗСУ незабаром поповнить броньована Газель ГАЗ 2705-415. Броньований автомобіль, який раніше належав інкасаторській службі, передасть армії музей "Машини часу" з Дніпра. Про це розповів у Facebook його директор Михайло Прудніков.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Автомобіль був експонатом музею "Машини часу" Фото: facebook.com/mashini.vremeni

Якщо точніше, то броньована Газель тепер слугуватиме військовим медикам. Подібні захищені автомобілі дуже потрібні в зоні бойових дій.

Цікаво, що цей ГАЗ 2705-415 2011 року випуску довгий час був справжнім музейним експонатом. У мирний час відвідувачі могли бачити його в експозиції спеціальних автомобілів, проте війна змусила змінити призначення Газелі, було ухвалено рішення передати її армії.

[ + – ] Інкасаторський автомобіль захищений бронею Фото: facebook.com/mashini.vremeni

Як і належить експонату музею, броньований автомобіль перебуває у відмінному стані. Наразі Газель перевіряють на СТО й незабаром вона надійде у розпорядження військових медиків і стане каретою швидкої допомоги.

Важливо

ЗСУ отримали 50 карет швидкої допомоги для найсуворіших умов

Музей "Машини часу" в Дніпрі відкрився у 2014 році. Його експозиція налічує понад 40 автомобілів і мотоциклів, а броньована Газель була наймолодшим експонатом у колекції.

Раніше Фокус повідомляв, що в житель Дніпра передав на потреби тероборони армійський бронеавтомобіль БРДМ-2, що належить йому. Перед цим йому посилили бронювання.