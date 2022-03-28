Українець передав теробороні свій бронеавтомобіль (відео)

БРДМ-2 демілітаризували ще в 2000-х, проте для тероборони його доопрацювали.

Сергій Ковальов із Дніпра вирішив пожертвувати для тероборони міста свій БРДМ-2. Радянським бронеавтомобілем він володів із 15 років. Про це розповідає Дніпро.Оперативний.

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Купити БРДМ-2 Сергій вирішив у 2007 році — вибір припав на списану з армії бронемашину. Військову техніку демілітаризували — зняли вежу з кулеметами. На ній українець брав участь у позашляхових змаганнях і багато подорожував — одного разу проїхався київським Хрещатиком і навіть піднявся на гору Ай-Петрі.

[ + – ] Автомобіль послужить теробороні Дніпра Фото: скриншот/YouTube

У 2014 році БРДМ-2 послужив на одному з блокпостів, а потім стояв у гаражі та перебував у неробочому стані. Довелося провести капітальний ремонт двигуна, КПП та електрообладнання.

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Також для тероборони бронеавтомобіль модернізували. Вежу йому не повернули, але додали спеціальну бронекапсулу для екіпажу. Завдяки ній збільшена висота салону бронемашини. На всі роботи пішло 100 тис. гривень і місяць часу, причому працювати довелося без вихідних.

[ + – ] У 2014 році цей БРДМ-2 вже служив на одному з блокпостів

БРДМ-2 випускали з 1963 по 1989 роки і всього виробили приблизно 9 500 машин. Бронеавтомобіль оснащували 5,5-літровим 140-сильним V8 ГАЗ. Він здатний розганятися до 100 км/год на суші та 10 км/год на воді.

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