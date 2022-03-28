Украинец передал теробороне свой бронеавтомобиль (видео)
БРДМ-2 демилитаризировали еще в 2000-х, однако для теробороны его доработали.
Сергей Ковалев из Днепра решил пожертвовать для теробороны города свой БРДМ-2. Советским бронеавтомобилем он владел с 15 лет. Об этом рассказывает Днепр.Оперативный.
Купить БРДМ-2 Сергей решил в 2007 году – выбор пал на списанную из армии бронемашину. Военную технику демилитаризировали – сняли башню с пулеметами. На ней украинец участвовал во внедорожных соревнованиях и много путешествовал – однажды проехался по киевскому Крещатику и даже поднялся на гору Ай-Петри.
В 2014 году БРДМ-2 послужил на одном из блокпостов, а затем стоял в гараже и пребывал в нерабочем состоянии. Пришлось провести капитальный ремонт двигателя, КПП и электрооборудования.Важно
Также для теробороны бронеавтомобиль модернизировали. Башню ему не вернули, но добавили специальную бронекапсулу для экипажа. Благодаря ей увеличена высота салона бронемашины. На все работы ушло 100 тыс. гривен и месяц времени, причем работать пришлось без выходных.
БРДМ-2 выпускали с 1963 по 1989 годы и всего произвели около 9500 машин. Бронеавтомобиль оснащали 5,5-литровым 140-сильным V8 ГАЗ. Он способен разгоняться до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде.
Ранее Фокус сообщал, что защитники Украины уже получили свыше 3000 авто из-за рубежа и 1000 конфискованных автомобилей.