Защитники Украины получили тысячи авто из-за рубежа

Гуманитарную помощь пропускают по ускоренной процедуре, однако порой под ее видом пытаются провести товар на продажу.

За месяц войны в Украину уже ввезено свыше 3000 транспортных средств в качестве гуманитарной помощи для ВСУ и теробороны. Об этом отчиталась Киевская таможня.

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Всего в нашу страну доставили 128 тыс. тонн гуманитарной помощи. Помимо авто, это военные и медицинские товары, продукты питания, одежда, средства гигиены и тд.

[ + – ] Таможня пропускает один автомобиль за 10-15 минут Фото: Государственная таможенная служба

Государственная таможенная служба работает в режиме 24/7. Гуманитарную помощь оформляют быстро в упрощенном режиме – на один автомобиль уходит 10-15 минут. Грузы из стран-агрессоров конфискуются и передаются на нужды Украины.

В то же время, отмечены попытки провоза коммерческих партий товара под видом гуманитарной помощи – они конфискуются и передаются на нужды ВСУ, теробороны и переселенцев.

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Растаможка автомобилей для украинцев стала полностью бесплатной

В частности, армия получила 258 автомобилей и 27 тыс. шин и автозапчастей, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи. Всего же с 24 февраля таможня передала защитникам Украины уже свыше 1000 конфискованных авто, а также оружие, оптические прицелы тепловизоры, квадрокоптеры, ноутбуки, телефоны, медикаменты.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине началась конфискация авто из РФ и Беларуси. Их также передают на нужды армии.