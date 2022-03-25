Растаможка автомобилей для украинцев стала полностью бесплатной

Верховная Рада решила отменить все налоги и сборы на импорт автомобилей для физических лиц во время военного положения.

В Украине отменили таможенные платежи при ввозе транспортных средств. Для простых граждан растаможка авто стала абсолютно бесплатной. Соответствующий законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения" был принят Верховной Радой.

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[ + – ] Растаможка бесплатная на время военного положения Фото: liga.net

Закон призван обеспечить работу экономики Украины во время войны. С этой целью практически весь импорт освободили от налогов. Относится это и к транспортным средствам.

В частности, с 1 апреля и до окончания военного положения временно освобождены от НДС при импорте плательщиками единого налога 1, 2 и 3 групп все транспортные средства. Естественно, нововведения не распространяются на импорт из страны-агрессора.

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Кроме того, физические лица, то есть граждане, также не будут платить при растаможке ввозную пошлину и акциз на легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы, кузова авто, прицепы и полуприцепы, транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более пассажиров.

Ранее Фокус сообщал, что во время военного положения в Украине запретили пользоваться видеорегистраторами. Сделано это в целях безопасности.