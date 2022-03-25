Розмитнення автомобілів для українців стало повністю безплатним

Верховна Рада вирішила скасувати всі податки та збори на імпорт автомобілів для фізичних осіб під час воєнного стану.

В Україні скасували митні платежі під час ввезення транспортних засобів. Для простих громадян розмитнення авто стало абсолютно безплатним. Відповідний законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану" ухвалила Верховна Рада.

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[ + – ] Розмитнення безкоштовне на час воєнного стану Фото: liga.net

Закон має забезпечити роботу економіки України під час війни. З цією метою майже весь імпорт звільнили від податків. Стосується це й транспортних засобів.

Зокрема, з 1 квітня і до закінчення воєнного стану платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп тимчасово звільнили від ПДВ на імпорт усіх транспортних засобів. Звичайно, нововведення не поширюються на імпорт із країни-агресора.

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Крім того, фізичні особи, тобто громадяни, також не платитимуть під час розмитнення ввізне мито та акциз на легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли, кузови авто, причепи та напівпричепи, транспорт, призначений для перевезення 10 та більше пасажирів.

Раніше Фокус повідомляв, що під час воєнного стану в Україні заборонили користуватися відеореєстраторами. Зроблено це з метою безпеки.