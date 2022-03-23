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Авто Російсько-українська війна

В Україні дозволили керувати вантажівками водіям із правами на легкові авто

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права водія, права водія категорії В, права категорії С, категорія В, категорія С, категорія С1
Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС | Права категорії В тимчасово розповсюджуються і на вантажні авто

Кабмін розширив функціонал прав водія. Зміни в ПДР України діють лише на час воєнного стану.

Водії з правами на легковий автомобіль отримали право керувати вантажівками. Відповідні зміни в ПДР України вніс постановою №348 від 22 березня Кабінет Міністрів.

Кабмін ухвалив, що права водія категорії В дають можливість керувати транспортними засобами категорій С і С1. Нововведення діє лише на час воєнного стану.

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Зміни в ПДР діють до закінчення воєнного стану
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Нагадаємо категорії прав водія в Україні, які згадуються в постанові Кабміну:

  • категорія дозволяє керувати легковими авто повною масою до 3 500 кг і місткістю до 9 осіб (водій і 8 пасажирів);
  • категорія С1 — автомобілі без причепа, призначені для перевезення вантажів, повною вагою від 3 500 до 7 500 кг;
  • категорія С — автомобілі, призначені для перевезення вантажів, повною масою понад 7 500 кг.
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Раніше повідомлялося, що сервісні центри МВС зараз приймають іспити з водіння лише на вантажні категорії С та СЕ. Також вони відновили заміну протермінованих посвідчень водія.

Також Фокус повідомляв, що в Україні відновили реєстрацію нових і вживаних автомобілів, проте існують обмеження.