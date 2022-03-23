В Украине разрешили управлять грузовиками водителям с правами на легковые авто
Кабмин расширил функционал водительских прав. Изменения в ПДД Украины действуют только на время военного положения.
Водители с правами на легковой автомобиль получили право водить грузовики. Соответствующие изменения в ПДД Украины внес постановлением №348 от 22 марта Кабинет министров.
Кабмин постановил, что водительские права категории В дают возможность управлять транспортными средствами категорий С и С1. Нововведение действует только на время военного положения.
Напомним категории водительских прав в Украине, которые упоминаются в постановлении Кабмина:
- категория В позволяет управлять легковыми авто полной массой до 3500 кг и вместимостью до 9 человек (водитель и 8 пассажиров);
- категория С1 – автомобили без прицепа, предназначенные для перевозки грузов, полной массой от 3500 до 7500 кг;
- категория С – автомобили, предназначенные для перевозки грузов, полной массой свыше 7500 кг.
Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД сейчас принимают экзамены по вождению только на грузовые категории С и СЕ. Также они возобновили замену просроченных водительских удостоверений.
Также Фокус сообщал, что в Украине возобновили регистрацию новых и подержанных автомобилей, однако существуют ограничения.