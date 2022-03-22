Вопреки войне: Украина помогла восстановить производство новейшего электромобиля Skoda

Выпуск Skoda Enyaq iV был приостановлен, ведь украинское предприятие не могло поставлять детали для авто.

Электромобиль Skoda Enyaq iV вернут в производство через неделю-две. Сборку кроссовера на предприятии в Чехии ранее пришлось остановить из-за прекращения поставок комплектующих из Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Вторжение России в Украину заставило остановить многие предприятия, работающие на европейский рынок. Среди них и завод, производящий проводку для автомобилей Skoda. Нарушение цепочек поставок из Украины привело к прекращению производства на нескольких европейских предприятиях концернов BMW и Volkswagen.

Остановился и завод, выпускающий электрокары Skoda Enyaq iV. Тем не менее, несмотря на войну, украинское предприятие смогло восстановить работу и возобновило поставку проводки клиентам.

[ + – ] Производство Skoda Enyaq возобновят через неделю-две Фото: Skoda

"Наш партнер в Украине решил возобновить производство жгутов проводов на этой неделе. Надеюсь, мы сможем возобновить производство Enyaq через одну-две недели, когда у нас будет необходимая проводка", — заявил член совета директоров Skoda Карстен Шнаке.

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В Skoda не уточнили, о каком именно предприятии идет речь. В Украине автомобильную проводку и жгуты выпускают в Виннице, а также Ивано-Франковской и Львовской областях.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за войны в Украине мировой автопром недовыпустит свыше 5 миллионов автомобилей в ближайшие два года.