BMW и Volkswagen останавливают заводы из-за войны в Украине

Автопроизводители ощущают недостаток комплектующих с украинских заводов. Из-за войны их поставки невозможны.

Война в Украине заставила крупных немецких автопроизводителей приостановить работу своих заводов. О вынужденной паузе в работе своих европейских предприятий объявили концерны BMW и Volkswagen. Об этом пишет издание Financial Times.

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В BMW Group заявили о прекращении работы нескольких предприятий в Европе, на которых выпускают автомобили BMW и Mini. Volkswagen закрыли минимум до конца следующей недели два европейских завода, включая предприятие Porsche в Лейпциге, где производят кроссоверы Macan и лифтбэки Panamera. Простой угрожает и другим предприятиям Volkswagen.

[ + – ] Завод в Лейпциге выпускает Porsche Macan и Panamera Фото: Porsche

Причиной остановки заводов стала нехватка комплектующих украинского производства. Из-за войны прекращены поставки в Европу жгутов соединяющих проводку в авто. Дефицит автозапчастей планируют покрыть за счет других производителей автокомпонентов из Восточной Европы и Северной Африки, однако требуется некоторое время, чтобы наладить поставки.

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