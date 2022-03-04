BMW та Volkswagen зупиняють заводи через війну в Україні
Автовиробники відчувають нестачу запчастин з українських заводів. Через війну постачати їх неможливо.
Війна в Україні змусила великих німецьких автовиробників припинити роботу своїх заводів. Про вимушену паузу в роботі своїх європейських підприємств оголосили концерни BMW та Volkswagen. Про це пише газета Financial Times.
У BMW Group заявили про припинення роботи кількох підприємств у Європі, на яких випускають автомобілі BMW та Mini. Volkswagen закрили мінімум до кінця наступного тижня два європейські заводи, зокрема підприємство Porsche у Лейпцигу, де виготовляють кросовери Macan та ліфтбеки Panamera. Зупинка загрожує й іншим підприємствам Volkswagen.
Причиною зупинки заводів стала нестача запчастин українського виробництва. Через війну припинили постачання до Європи джгутів, що з'єднують проводку в авто. Дефіцит автозапчастин планують покрити завдяки іншим виробникам автокомпонентів зі Східної Європи та Північної Африки, проте потрібен певний час, щоб налагодити постачання.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що низка великих світових автовиробників зупинили заводи в Росії й припинили постачання туди автомобілів через санкції.
Також ми писали, що керівництво АвтоВАЗ вирішило припинити роботу двох найбільших підприємств бренду.