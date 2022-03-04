BMW та Volkswagen зупиняють заводи через війну в Україні

Автовиробники відчувають нестачу запчастин з українських заводів. Через війну постачати їх неможливо.

Війна в Україні змусила великих німецьких автовиробників припинити роботу своїх заводів. Про вимушену паузу в роботі своїх європейських підприємств оголосили концерни BMW та Volkswagen. Про це пише газета Financial Times.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У BMW Group заявили про припинення роботи кількох підприємств у Європі, на яких випускають автомобілі BMW та Mini. Volkswagen закрили мінімум до кінця наступного тижня два європейські заводи, зокрема підприємство Porsche у Лейпцигу, де виготовляють кросовери Macan та ліфтбеки Panamera. Зупинка загрожує й іншим підприємствам Volkswagen.

[ + – ] Завод у Лейпцигу випускає Porsche Macan та Panamera Фото: Porsche

Причиною зупинки заводів стала нестача запчастин українського виробництва. Через війну припинили постачання до Європи джгутів, що з'єднують проводку в авто. Дефіцит автозапчастин планують покрити завдяки іншим виробникам автокомпонентів зі Східної Європи та Північної Африки, проте потрібен певний час, щоб налагодити постачання.

Важливо

Санкції проти РФ: знайшли ефективний спосіб повністю зупинити російський автопром

Раніше Фокус повідомляв, що низка великих світових автовиробників зупинили заводи в Росії й припинили постачання туди автомобілів через санкції.

Також ми писали, що керівництво АвтоВАЗ вирішило припинити роботу двох найбільших підприємств бренду.