Война в Украине спровоцирует масштабный кризис мирового автопрома

В ближайшие годы автомобильные предприятия резко сократят объемы производства и недовыпустят миллионы машин.

Мировая автопромышленность на пороге нового кризиса, который резко сократит производство машин. Его причиной является нападение России на Украину. Об этом заявляют эксперты S&P Global.

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По их подсчетам, из-за войны в Украине мировой автопром в 2022-2023 годах недовыпустит около 5,2 миллиона автомобилей. В S&P Global прогнозируют, что мировое автопроизводство уменьшится до 81,6 млн. единиц в 2022 году и составит 88,5 млн. шт. в 2023-м.

[ + – ] Европейские автопредприятия уже останавливаются из-за войны в Украине Фото: Volkswagen

Наибольшие потери ожидаются в европейском регионе – минус 1,7 млн. автомобилей в нынешнем году и примерно столько же – в следующем. И речь идет не только об остановленных предприятиях в РФ (они недовыпустят примерно 1 млн. авто).

Из-за нехватки автокомпонентов украинского производства уже вынуждены были приостановить работу европейские предприятия концернов BMW и Volkswagen. Ежегодно наша страна поставляла кабелей, жгутов и других комплектующих для 500 000 – 1 000 000 авто разных марок. Чтобы заменить поставщиков, понадобится от 3 до 10 месяцев.

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Также прогнозируется, что в Северной Америке недовыпустят 480 тыс. машин в 2022 году и 540 тыс. – в 2023. В S&P Global не исключают ухудшения ситуации, что приведет к сокращению глобального автопроизводства на 4 млн. единиц в нынешнем году и на столько же – в следующем.

Аналитики сообщают, что из-за войны в Украине, деифицита автомобильных микрочипов и логистических проблем недопроизводство автомобилей составит 25 млн. штук до 2030 года.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против Беларуси остановили единственный завод по выпуску легковых автомобилей в этой стране.